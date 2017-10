Distinction : Izzuddin Sharafally élevé au grade de chevalier dans l’ordre du 27 juin

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a décerné hier, au cabinet de la Primature, une distinction honorifique à M. Izzuddin Sharafally, consul honoraire de la Malaisie à Djibouti et propriétaire de la manufacture d’Import/Export J.M.SHARAFALLY et du restaurant LE SANTAL.

Elevé au grade de chevalier dans l’ordre du 27 juin, M. Izzuddin Sharafally, plus connu sous le sobriquet Izou, a été distingué pour les services louables rendus au pays depuis des décennies. Il a surtout participé activement à la promotion du développement du pays lors de missions à l’étranger et plaide depuis 2003 pour l’octroi de bourses aux étudiants djiboutiens notamment en Inde et en Malaisie.

En outre, M. Izzuddin s’active dans différents domaines d’affaires, employant plus d’une trentaine de personnes et est aussi connu pour sa générosité et ses actes charitables envers les plus démunis.

Agé de 65 ans, l’heureux récipiendaire réside depuis 1974 à Djibouti. Il s’est bien intégré dans la société djiboutienne et a acquis la nationalité du pays.

Saluant le formidable travail effectué par M. Izzuddin au profit de son pays d’adoption, le Premier ministre l’a encouragé à aller de l’avant et à déployer tous les efforts nécessaires pour participer activement au développement économique de la république de Djibouti. Cette distinction méritée, a-t-il dit,

« honore l’ensemble des personnes activement engagées dans le développement du pays ». Et « les hommes qui travaillent méritent notre reconnaissance», a déclaré en substance M. Abdoulkader Kamil Mohamed.

Le directeur général de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khaireh, a participé à la cérémonie de décoration.

FAHIM