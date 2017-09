Disparitions : Les remerciements de M. Dileita Mohamed Dileita

A la suite du décès de M. Mohamed Hassan Dileita, 28 ans, survenu le lundi 25 septembre 2017 et dont l’annonce avait été faite dans notre édition du 26, son oncle, l’ancien Premier ministre Dileita Mohamed Dileita, adresse, au nom du père du défunt, Hassan Mohamed Dileita et de toute la famille Mohamed Dileita, ses vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont fait preuve d’une formidable solidarité envers eux à la suite de ce tragique événement. M. Dileita annonce en outre que la cérémonie de clôture des trois journées de deuil aura lieu ce jeudi 28 septembre en fin de matinée au domicile du défunt. Que Dieu accueille le défunt en son paradis éternel.

M. Tekeste Okbamichael Abraha, 70 ans, a été rappelé à Dieu le lundi 25 septembre 2017 en Inde. Le défunt, Djiboutien d’origine érythréenne, était un commerçant et un entrepreneur connu à Djibouti, notamment à travers son magasin CLE MINUTE DU 27 JUIN au coeur de la capitale et l’Atelier Aluminium 2000 sur la route Nelson Mandela. Le défunt, né le 19 avril 1947 à Asmara était arrivé en 1973 à Djibouti, pays dont il avait acquis la nationalité et où il était particulièrement apprécié et respecté. Il laisse derrière lui une veuve et sept enfants. Que Dieu l’accueille en son paradis éternel.