Disparitions : Le chef de l’Etat salue la mémoire de M. Ibrahim Idriss Djibril

Ibrahim Idriss Djibril, 70 ans, ancien ministre, est décédé le jeudi 12 0ctobre 2017 en début de soirée à Djibouti. Le président Ismaïl Omar Guelleh, a, dans un communiqué rendu public vendredi, salué en M. Ibrahim Idriss un « patriote qui a toujours œuvré en faveur de l’unité et de la cohésion de notre société. » Le chef de l’Etat a souligné que les Djiboutiens se souviendront de son engagement en faveur de la paix et de la coexistence pacifique et de l’homme sage, généreux et disponible qu’il fut.

« J’exprime ici mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et ses amis », a ajouté le président qui a prié le seigneur d’accueillir l’âme du défunt en son paradis éternel. Né à Obock en 1947, Ibrahim Idriss Djibril a commencé sa vie professionnelle au ministère de la Santé en tant qu’infirmier-major. Il a ensuite exercé d’importantes fonctions au sein du gouvernement. Il a notamment été ministre des Travaux publics, de la Fonction publique, de l’Agriculture et de la Justice. Il laisse derrière lui une veuve et dix enfants. Il était membre du Conseil constitutionnel.

M. Pierre Abdillahi Chireh Khaireh, 71 ans, est décédé le mardi 10 octobre 2017 aux Etats-Unis. Le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar, adresse ses sincères condoléances à la Chargée d’audit interne de l’ONARS, Marie-Pierre Abdillahi, fille du défunt, et prie Dieu d’accueillir l’âme de M. Pierre Abdillahi en son paradis éternel.