Disparitions

Le 7 septembre 2017, Mme Intissar Ali Abdo est décédée à l’hôpital Peltier des suites d’un AVC survenu trois jours plus tôt. La défunte, née le 12 juillet 1978 à Djibouti, a laissé derrière elle quatre enfants, trois filles et un garçon. Elle était l’épouse de M. Mohamed Osman Farah (MOF), rédacteur en chef à La Nation. La Rédaction présente ses condoléances les plus attristées à MOF et à l’ensemble des proches de la défunte. La cérémonie traditionnelle de deuil sera clôturée ce dimanche à 14 heures. Que Dieu ait pitié de son âme.

M. Abdillahi Waïs Arreh, chef coutumier, a été rappelé à Dieu le 4 septembre 2017 après une longue maladie. La Nation présente ses condoléances les plus attristées à son fils Mohamed Abdillahi Waïs, secrétaire général de la Présidence de la République et à toutes celles et ceux qui, dans la capitale comme à Ali-Sabieh, ont été touchés et émus par la disparition de cette grande personnalité. Inna lillah Wa illna ileyhi rajioune.

Le mercredi 6 septembre 2017 à Tadjourah, M. Ali Hassan Ahmed, chef coutumier du Day, est décédé à la suite d’une courte maladie. Le défunt, qui était une figure connue dans la région de Tadjourah mais aussi dans la capitale, était âgé de 74 ans. Sincères condoléances à ses proches dont son neveu Ibrahim Hamadou Hassan. Paix à son âme !