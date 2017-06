Disparition : Mohamed Omar « Dago » rappelé à Dieu

La nouvelle est tombée tôt dans la matinée du 11 juin : Mohamed Omar Waberi dit «Dago» a succombé à un AVC. Ancien comédien de la mythique troupe de l’AJEC, il était technicien son au palais du peuple. Pour tout le monde, il restera à jamais l’un des membres du trio mythique Outeh-Ofleh-Adaweh avec le défunt Gafaneh et un autre comparse. Cette pièce d’Ali Zeid avait révélé au grand public le talent de ce comédien en même temps que celui de Gafaneh. C’est à guichets fermés que pendant cinq soirées de suite, cette pièce avait été jouée au théâtre des Salines en 1989. Par la suite, Ajec avait enchaîné les succès et ses œuvres deviendront des références du théâtre national et la RTD en diffuse aujourd’hui encore certaines pièces.

La mort prématurée en 1995 d’Ali Zeid, fondateur et leader d’Ajec, obligera Dago à mettre fin à sa carrière de comédien. Ainsi il changea de cap pour devenir technicien. Dhago était un homme jovial qui exprimait en permanence la joie de vivre, la modestie et l’amour de son prochain. Cet artiste dont la vie a été marquée par de grands moments de chagrin avec la mort de plusieurs de ses amis dont Gafaneh et Ali Zeid avait continué à hanter la scène, mais derrière le rideau comme homme de l’ombre. Les membres de la Rédaction de La Nation qui ont bien connu Dago présentent leurs condoléances les plus attristées à ses enfants, à sa veuve éplorée, à ses proches et amis. Que la terre lui soit légère. Adieu l’artiste.

KMA