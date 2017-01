DISED/BM : Une réunion technique sur l’EDAM4-IS

La direction des statistiques et études démographiques (DISED), en partenariat avec la représentation de la Banque mondiale à Djibouti, a tenu mercredi dernier, au palais du peuple, une réunion de travail sur la finalisation du questionnaire de la quatrième enquête djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux (EDAM4 – IS). La rencontre a regroupé sur place des responsables en charge des statistiques et de la collecte des données au sein de différents ministères sectoriels (Intérieur, Education, Santé, Travail, Agriculture, Habitat, Femme et Famille, Communication, et Décentralisation), des cadres supérieurs issus des rangs respectifs de l’ADDS, la CNSS, l’EDD, et l’ONEAD, et du CERD, et des représentants d’agences onusiennes.

Ainsi, la DISED prévoit de réaliser au cours du premier semestre 2017 la quatrième enquête Djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux (EDAM4-IS). Cette enquête a pour objet de mettre à jour les données et indicateurs socio-économiques sur les consommations et les conditions de vie des ménages. Elle répond au besoin de suivi et évaluation des politiques et programmes de développement social, de la lutte contre la pauvreté et des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Plus spécifiquement, la mise en œuvre de l’EDAM4-IS permettra de disposer des données plus récentes sur les caractéristiques socio-économiques et socio-démographiques (structure de la population, éducation, emploi, activités économiques,….), les conditions de l’habitat (caractéristiques de l’habitat, l’accès à l’eau, les sources d’énergie, l’accès aux moyens de communication, …), les sources de revenus, les dépenses de consommation (santé, éducation, logement, alimentation, transport, communication, services sociaux et loisirs), la structure de consommation, l’accès aux services sociaux de base, la gouvernance au sein des ménages et de la communauté, les perceptions des populations en matière de pauvreté et d’exclusion sociale notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du logement, de l’énergie, de l’agriculture et du capital.

D’autres objectifs de l’EDAM4-IS sont d’actualiser le profil de la pauvreté et du bien-être, et de fournir des informations fiables pour la comptabilité nationale. C’est dire le souci constat de la DISED d’améliorer les produits de ses enquêtes. Dans le cadre de l’EDAM4-IS, les responsables de l’appareil national des statistiques et les experts de la Banque mondiale ont convenu de combiner le questionnaire classique de l’enquête auprès des ménages(EDAM) et celui de l’enquête sur le budget et la consommation (EBC).

Notons au passage que la Banque mondiale contribue à hauteur de 85% au financement de l’EDAM4-IS. La finalité de cette pratique est d’améliorer le calcul des agrégats de consommation, du bien-être, et de la pauvreté en mettant l’accent sur des variables relatives à l’évaluation des biens durables, des aliments subventionnés, de la cohérence de la mesure de bien-être.

Une autre particularité de l’EDAM4-IS est l’élargissement de sa couverture aux populations nomades.

En clair, le questionnaire de cette 4ème enquête couvre tous les secteurs sociaux. Et ses résultats et sa base de données seront autant d’informations de référence grâce auxquelles les départements techniques sectoriels et chercheurs pourront faire des analyses secondaires. C’est pourquoi la DISED entend associer un large éventail de partenaires au bouclage du questionnaire de sa 4ème enquête.