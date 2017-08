Le directeur pays du FNUAP en visite de travail à Djibouti

En visite de travail à Djibouti, le directeur pays du FNUAP, le fonds des Nations unies pour la population, M. Nicolai Botev, a été reçu en audience hier par le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed. Le haut responsable onusien et le Premier ministre ont eu un long entretien en présence du secrétaire général de la Primature, Naguib Abdallah Kamil, du conseiller Ali Sillay et de la chargée de Bureau du FNUAP, Aïcha Ibrahim. En prenant la parole, M. Botev a d’abord rappelé que le fonds intervient dans plusieurs domaines comme la Santé la formation, la prévention, l’aide à la jeunesse ainsi que le recensement, la collecte et l’analyse des données essentielles à la planification du développement. C’est d’ailleurs autour de ces deux derniers points que les discussions entre le Premier ministre AKM et le haut fonctionnaire onusien ont été axées. A ce propos, M. Botev a indiqué que la Direction pays du FNUAP était disposée à soutenir les programmes nationaux et à appuyer les instituions concernées afin de suivre les orientations politiques du gouvernement. Il s’est dit confiant quant au partenariat avec le pays et a plaidé pour davantage de coopération pour faire face ensemble aux défis. Il a conclu que le fonds allait appuyer le recensement de la population djiboutienne à l’horizon 2020. Le Premier ministre a pour sa part indiqué qu’à Djibouti, seule la DISED était habilitée à fournir les données statistiques en général et les données démographiques en particulier. Il a donc plaidé pour plus de collaboration avec cette institution et pour le renforcement de ses capacités par la formation de ses agents.