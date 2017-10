Le directeur de la Population et de la Famille à Dikhil

Quelques semaines après avoir pris ses fonctions à la tête de la Direction de la Population et de la Famille, M. Ahmed Omar Djama, accompagné de ses proches collaborateurs, s’est rendu le jeudi 5 Octobre 2017 dans la région de Dikhil où il a été accueilli par le préfet Mohamed Cheiko Hassan et le vice-président du Conseil Régional, M. Ebo Mohamed Ebo ainsi que les trois Sous-préfets des localités de Yoboki, Mouloud et As-Eyla. Le Directeur de la Population s’est entretenu avec le préfet de la région et les principaux représentants de la population okaroise pour leur faire part de différents programmes mis en place par son département pour faciliter et accélérer les procédures d’échange et d’établissement des pièces d’identité numérique. Après cet entretien, le Directeur de la population a effectué une visite dans le service de nationalité de la préfecture pour s’enquérir des difficultés rencontrées et des besoins constatés.

Par la suite, le Directeur de la population s’est rendu au conseil régional où il a visité le service de l’Etat-civil et où il a pu observer le fonctionnement de ce service. A l’issue de ses visites, le Directeur de la population a rendu un hommage appuyé au préfet de la région de Dikhil, M. Mohamed Cheiko, ainsi qu’à tous les personnels chargés de l’état-civil pour leur sérieux et leur dévouement dans l’exercice de leurs missions d’établissement des pièces d’identité à la population, tant en milieu rural qu’urbain.

Rappelons enfin que le Directeur de la population poursuivra ses visites de travail similaires dans les autres régions du pays, dans les jours à venir.