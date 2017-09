Ministère des affaires musulmanes/FNUAP : Seconde rencontre des leaders religieux sur les MGF

Dans le cadre du programme conjoint d’abandon de toutes formes d’excision mis en œuvre par le ministère des affaires religieuses en partenariat avec le FNUAP, et suite à la mise en place du réseau djiboutien de la foi, le président du haut comité islamique de la Fatwa Cheick Abdourahman Mohamed Ali, le secrétaire général du réseau des religieux, Osman Houssein Houmed, et la cheffe des programme du MAMCBW, Mme Zeinab Moussa Dawaleh, ont parrainé hier matin à l’hôtel Acacias la première réunion du réseau djiboutien des leaders religieux pour la lutte contre les mutilations génitales féminines depuis sa création le 30 novembre 2016.

La salle de conférence de l’hôtel Acacias a abrité hier matin la seconde rencontre du réseau djiboutien des leaders religieux de la foi pour la lutte contre les MGF. Co-organisée avec le FNUAP, cette réunion a eu lieu en présence d’une représentante du FNUAP, Soufrane Ahmed Mohamed, la cheffe de service des programmes du MAMCBW, Zeinab Moussa Dawaleh, du secrétaire général du réseau des religieux de la région SHAMKAT, Dr Osman Houssein Houmed Cheick et le président du haut comité islamique de la Fatwa Cheick Abdourahman Mohamed Ali alias Abdourahman Chamsoudin et de quelque 43 leaders religieux de la capitale et des districts de l’intérieur.

Rappelons que c’est le 30 novembre 2016 que des cadres du ministère des affaires religieuses ont mis en place un réseau djiboutien de leaders religieux dédié à la lutte contre toutes formes d’excision. Cette fois-ci, l’objectif des organisateurs était de parvenir à un consensus des leaders religieux de la capitale et des régions de l’intérieur pour formuler une nouvelle stratégie visant à sensibiliser la population pour éradiquer toutes les formes d’excision dans notre pays. Lors de la cérémonie inaugurale de cette réunion, le secrétaire général du réseau des religieux de la région SHAMKAT, Cheick Abdourahman Chamsudin qui a pris la parole en premier a dit : «Une petite fille de la classe de 3e année du primaire a succombé trois jours après avoir subi une MGF ! Il nous reste donc beaucoup à faire pour éradiquer ces pratiques néfastes dans notre pays !». Il a par la suite informé les participants de cette rencontre que le réseau de la Fatwa qui regroupe les pays de la région dont Djibouti, le Yémen, l’Egypte et la Somalie s’est réuni en juillet à Djibouti et ont émis une Fatwa. Il a ajouté que les leaders religieux djiboutiens avaient joué un grand rôle lors de la déclaration de cette Fatwa.

«Nous devons avoir des rencontres régulières et organiser dans les quartiers, les mosquées et les CDC des débats pour convaincre la communauté sur les méfaits des MGF qui n’ont aucun fondement religieux » a-t-il dit. Des propos similaires ont été tenus par le Dr. Osman Houssein Houmed.

Rachid Bayleh