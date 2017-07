Un diplomate australien reçu en audience au palais de la République

Envoyé spécial du gouvernement australien auprès de la Francophonie et des pays francophones d’Afrique, l’ambassadeur William Fisher a été reçu hier au palais de la République par le Président Ismaïl Omar Guelleh. La rencontre entre le diplomate australien et le président IOG a eu lieu en présence de la conseillère diplomatique du Président, Mme Oudine. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays, notamment sur la coopération dans le domaine de la sécurité maritime. Comme il l’a dit à l’issue de l’audience au micro de la RTD, l’ambassadeur a remercié le Président Guelleh pour la précieuse assistance apportée par Djibouti aux navires australiens engagés dans l’effort international de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden et l’Océan indien. Il n’a pas manqué non plus de lui transmettre les vœux de réussite de la nation australienne au peuple et au gouvernement de Djibouti qui célèbrent cette année le quarantième anniversaire de leur indépendance nationale.