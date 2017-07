Dikhil célèbre avec faste le 40e anniversaire de l’indépendance

Les Dikhilois ont célébré le jubilé d’émeraude avec ferveur. En effet, le comité d’organisation, mis en place dès le mois de mai 2017, n’a pas ménagé ses efforts pour donner un éclat particulier à ces festivités historiques qui ont connu à coup sûr un franc succès.

Il faut rappeler que, tout au long des mois de mai à juin 2047, la région de Dikhil a vibré au rythme des activités commémoratives du jubilé d’émeraude, à l’instar des tournois sportifs, une caravane de l’indépendance qui a sillonné les principales localités de la région ainsi que des travaux d’embellissement de la ville.

…Festivités commémoratives

Dans la soirée du 26 juin, les festivités commémoratives se sont déroulées, comme d’habitude à la place de l’indépendance, lieu symbolique, là où pour la première fois, le 27 juin 1977, le drapeau national avait été hissé. Cette place enjolivée pour la circonstance avec des décorations et des lumières multicolores fut submergée par une foule immense enthousiasmée et poussée par la joie et la fierté.

La fête riche en couleur s’est déroulée sous l’égide du préfet de la région M. Mohamed Cheiko Hassan et d’une forte délégation officielle composée du ministre délégué chargé de la décentralisation M. Hamadou Mohamed Aramis, des parlementaires de la région, d’élus régionaux ainsi que de nombreux responsables administratifs, religieux, et militaires de la région.

…Projection d’un film historique et exposition sur l’histoire nationale

La soirée a débuté vers 21h par la projection d’un film retraçant l’histoire de notre pays.

Ensuite, place à la visite de l’exposition des photographies reflétant les événements et les personnalités marquants de l’histoire nationale, depuis la création du poste de Dikhil jusqu’ à nos jours,

…Manifestation culturelle

Les différentes troupes artistiques n’ont pas manqué d’enchanter les public venu nombreux, avec un riche répertoire de chants et poèmes, à la gloire de l’Indépendance nationale, ainsi que de danses interprétés dans les différentes langues nationales sans oublier les démonstrations des arts martiaux, devant une foule en ébullition.

A minuit, c’est sous un ciel orné de lumières multicolores qu’a retenti l’hymne national chanté par toute la foule qui s’est levée dans un élan patriotique pour saluer le drapeau national.

Ensuite, le spectacle culturel ponctué par des discours des personnalités, a repris de belle avec l’allocution du préfet de Dikhil M. Mohamed Cheiko Hassan qui n’a pas manqué de rappeler la particularité de « cette fête nationale, qui a-t-il dit, présente pour tous les Djiboutiennes et Djiboutiens, un caractère particulier à plusieurs égards, puisqu’elle exprime notre joie et notre satisfaction face aux progrès accomplis depuis l’accession à notre indépendance nationale, le 27 juin 1977. M. Cheiko a évoqué le contexte d’accession à l’indépendance, les efforts entrepris par les dirigeants politiques de notre pays, en particulier par le premier président de la république, feu Hassan Gouled Aptidon, pour faire de notre pays, « un pôle de stabilité, un carrefour de rencontre et d’échange, un havre de paix, dans une région tourmentée par des conflits perpétuels ». Enfin, le préfet de Dikhil a mis l’accent sur les chantiers de développement lancés par l’actuel président, M. Ismaël Omar Guelle, depuis son accession à la tête du pays. « Nous sommes heureux d’assister à la concrétisation du vœu du chef de l’Etat son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s’affirme de jour en jour, à savoir celui de faire de Djibouti la plaque tournante du commerce régional, une porte d’entrée reliant l’Afrique aux pays du monde entier et qui sera ancré à jamais dans l’annale de l’histoire de notre nation », a notamment affirmé M. Mohamed Cheiko.

De son côté, le ministre délégué à la décentralisation a souligné que « depuis le 17 juin 1977, notre pays a beaucoup évolué, notre nation a beaucoup progressé et que notre Nation a démenti tous les prophètes de malheur qui pensaient qu’un Etat né sur un désert de cailloux n’aurait aucun avenir. »

« Aujourd’hui, non seulement nous sommes devenus un oasis de paix et de stabilité mais nous sommes également devenus une Nation au cœur de l’intégrité régionale. Notre position géostratégique valorisée fait de nous une Nation convoitée et au cœur de la mondialisation économique » a notamment souligné M. Hamadou Mohamed Aramis. D’autres personnalités telles que le président du conseil régional, M. Abdourahman Yonis Arreh, les députés, MM. Djama Said et Moussa se sont succédés sur la tribune pour rappeler le caractère de ce jubilé d’émeraude qui, ont-ils souligné, intervient dans un contexte marqué par un développement socio-économique. Par ailleurs, les intervenants n’ont pas manqué de mettre en exergue les nombreux projets ambitieux lancés par le chef de l’Etat, dans le but de déclencher une nouvelle dynamique économique et à résorber le chômage des jeunes.

La célébration du jubilé d’émeraude s’est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé militaire devant le camp de RIAD, sous le commandement du colonel Idriss Omar.

La parade s’est déroulée en présence d’une importante délégation officielle composée du Ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, le préfet de Dikhil, M. Mohamed Cheiko Hassan, ainsi que des autorités civiles et militaires, installées dans une tribune aménagée à cet effet, sous les regards des spectateurs venus nombreux pour assister à cet événement.

HA