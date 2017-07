Le DGPN revient sur les figures acrobatiques du 27 Juin

Cette année, les motards de la police nationale ont fait, lors du défilé du 27 juin, des démonstrations encore inédites dans notre pays. A cet effet, le directeur général de la police, le Colonel Abdillahi Abdi Farah a souhaité expliquer à nos lecteurs la définition des différentes figures acrobatiques accomplies par ses hommes lors de la célébration du quarantième anniversaire de notre indépendance.

« Je voudrais vous parler des figures qui ont été présentées lors du défilé du 27 juin. Nous avons fait une innovation cette année, avec les motards de la police nationale. Nous avons voulu présenter des nouveautés qui consistaient à présenter des motos sur lesquelles étaient montés des policiers avec des figures qui représentaient l’envol économique de notre pays et son développement. C’est pourquoi nous avons voulu montrer au public ces policiers qui faisaient des acrobaties qui représentaient un avion. C’était pour nous une façon d’illustrer l’envol économique du pays, et également nous avons voulu présenter la rotation du monde. Pour cela, nous avons formé des policiers qui ont reproduit l’image de la rotation de la terre. Nous avons disposé trois policiers sur une moto et nous les avons fait tourner. C’était une acrobatie assez délicate qui a nécessité trois mois de formation jour et nuit, pour que la prestation puisse être réalisée sans risque devant les membres du gouvernement. Et Dieu merci, tout s’est bien passé et le public a apprécié ces mouvements qui ont illustré le progrès accompli par notre pays. La police a fourni beaucoup d’efforts. Je voudrais ajouter que le passage des motards n’a pas été présenté au début du cortège de la formation policière, mais pour nous c’était une façon de clôturer en beauté ce défilé, et la réaction du public a été à la hauteur. Je voudrais aussi préciser que nous nous sommes appuyés sur les qualités professionnelles de la police indienne, et ceci dans le cadre de la coopération avec ce pays ami. En effet les policiers djiboutiens ont été formés par cinq policiers indiens qui étaient là pour nous aider à parfaire ces figures. Je voudrais rappeler que c’est la première fois que l’on voit ce type d’acrobaties dans notre pays. Il faut donc avoir de l’imagination mais surtout, il faut oser parce que pour arriver à faire défiler une cinquantaine de policiers avec des acrobaties, il a fallu faire le tri sur plus de 500 policiers. Nous avons donc sélectionné les meilleurs, physiquement les plus aptes. Ils ont suivi une formation et ont été entrainés. Ils ont certes subi quelques blessures superficielles. L’objectif était de marquer les esprits pour ce quarantième anniversaire de notre indépendance, et j’estime que les policiers ont fait une magnifique prestation qui a clôturé le défilé. Les spectateurs se sont levés et ça voulait tout dire».

Propos recueillis par N. Kadassiya