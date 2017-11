Développement de la chaîne de valeurs artisanales : Les raisons d’y croire

Des formations sur les techniques de confection et de la commercialisation de la vannerie et des perles décoratives ont été organisées du 23 au 30 Octobre 2017 au siège de l’UNFD et au sein du CASAF. La tenue de ces assises, animées par deux expertes de l’ONG “Aid to Artisans”, rentrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat(PROPEJA). Le public cible était essentiellement féminin. Les bénéficiaires étaient au nombre de 70.

35 femmes ont suivi les modules sur la vannerie. 35 autres ont bénéficié des modules sur les perles décoratives.

Toutes les apprenantes sont des artisanes. Elles sont membres d’associations féminines implantées dans la capitale et les 5 régions de l’intérieur. Elles sont loin d’ignorer l’importance de la tradition artisanale locale comme la vannerie, le perlage, la poterie cuite à basse température. Lesquelles font partie intégrante des activités domestiques des femmes. Cet artisanat domine la production artisanale et le commerce local. La couture et la broderie ont été ajoutées à ce répertoire grâce aux projets de développement axés sur la santé et l’éducation des femmes et la génération de revenus par l’artisanat.

C’est d’ailleurs tout le sens du PROPEJA. Le projet vise au développement de la chaîne de valeurs artisanale. Et ce afin que les artisanes et les associations puissent réellement réaliser des bénéfices intéressants en tenant compte du rapport entre la qualité et le prix.

Concrètement, il s’agit de faire face aux contraintes liées à l’innovation, au développement et à la commercialisation des produits locaux existants et issus d’un secteur spécifique favorisés par les femmes.

À travers ce projet, 800 bénéficiaires, dont 210 ciblées directement par l’ONG International et 300 autres par les pairs, recevront des formations sur le développement de nouveaux produits et les techniques de commercialisation.

L’objectif du PROPEJA est d’inciter les associations de femmes artisanes à se transformer en coopératives d’une part, et d’autre part les aider à acquérir des revenus durables, tirés de la production et vente de produits artisanaux.

Ce projet est financé par le Fonds Japonais pour le Développement Social et administré par la Banque Mondiale. Il est initié par l’ADDS sous l’impulsion du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales.