Les deux récipiendaires de la médaille d’Officier dans l’ordre du 27 juin reçus tour à tour par le ministre des Affaires musulmanes

Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, a reçu en audience hier dans son bureau son homologue soudanais Aboubaker Othman Ibrahim, ministre de l’orientation et des Waqfs, qui représente son pays au Forum régional des Oulémas et des intellectuels de l’Afrique de l’Est qui s’est tenu au palais du peuple de Djibouti sous le haut patronage du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Le ministre soudanais était accompagné d’une forte délégation composée de doctes religieux et d’universitaires.

Les discussions ont porté sur les différentes questions ayant trait au renforcement des liens dans le domaine religieux et la participation, de part et d’autre, d’Oulémas représentant les deux pays dans le cadre des conférences qui se tiennent à Djibouti ou à Khartoum.

Ensuite, le ministre Moumin Hassan Barreh a rencontré le secrétaire général du ministère des affaires musulmanes, de la Daawa et de l’orientation au Royaume d’Arabie saoudite, Cheick Abdourahman ben Ghanem Al-Ghannam, qui effectue une visite à Djibouti dans le cadre de sa participation au Forum régional des Oulémas.

Le haut responsable saoudien a tenu à remercier le ministre pour la bonne organisation de ce forum regroupant des doctes religieux et des professeurs d’université afin de discuter des thèmes d’actualité concernant le changement des conceptions et de mentalités pour donner la bonne image de l’Islam et son système de valeurs et de vertus.