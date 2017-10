Deux ans de formation au Maroc avec recrutement à la clé : 20 bacheliers professionnels décrochent le graal

Vingt bacheliers professionnels des filières de l’enseignement technique et de la formation professionnelle se sont envolés hier soir vers le Royaume Chérifien pour suivre une formation de deux années avant d’intégrer le corps enseignant à leur retour. Tour d’horizon…

Ils avaient les mines radieuses hier soir, à l’heure d’embarquer à bord de l’avion qui les emmenaient vers le Royaume du Maroc. Les personnages en question sont vingt jeunes bacheliers professionnels qui ont décroché leurs précieux sésames en juin dernier et qui ont été retenus à l’issue d’un concours rigoureux. Ces jeunes étudiants devront intégrer dès les prochains jours les prestigieuses universités et centres de formation du Maroc. Ce projet de formation de 20 bacheliers va durer les deux prochaines années au Maroc avec à la clé leur recrutement direct comme enseignants et répond au manque cruel de formateurs et à la nécessité absolue de développer davantage la formation professionnelle parmi les jeunes djiboutiens. Très satisfait de la réussite de ce projet de formation de 20 jeunes, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, avait reçu mardi 17 octobre dernier ces 20 jeunes bacheliers. L’occasion pour lui de souligner l’originalité de cette formation qu’il a qualifiée d’une grande première dans l’histoire de notre système éducatif dans la mesure où des jeunes disposant déjà d’une expérience de trois années de pratique à l’issue de deux années de formation dans de grandes écoles du Maroc seront recrutés comme professeurs. “C’est dans le but d’améliorer la qualité de formation dans l’enseignement technique et la formation professionnelle que nous avons opté pour la formation par nous-mêmes de nos futurs enseignants dans ce domaine ” a-t-il indiqué. Il a par ailleurs saisi cette occasion pour remercier les autorités du Royaume du Maroc qui ont énormément facilité les inscriptions ainsi que l’hébergement de ces jeunes dans leur pays. S’adressant aux jeunes étudiants, il a prodigué des conseils importants et recommandations, rappelant entre autres, les attentes du MENFOP à leur égard. Le ministre n’a pas manqué de féliciter le directeur général de l’enseignement technique et professionnel, Abdoulkader Houmed, et ses collaborateurs pour le succès de ce projet qui lui tenait à cœur.

M. Moustapha Mohamed Mahamoud a également adressé ses vifs remerciements au chef de notre représentation diplomatique au Maroc. Un diplomate qui prend à cœur sa mission de représentant et œuvre efficacement aux intérêts de son pays.

Les jeunes bacheliers se disaient fiers et heureux au moment de s’envoler pour le Royaume chérifien d’avoir satisfaits aux conditions de sélection pour la formation de deux ans au Maroc avec à la clé le recrutement en qualité d’enseignants dans leurs domaines de compétences respectifs. Ils se sont engagés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour réussir leurs formations et rentrer pour servir leur pays.

MAS