Avant son départ pour Amman : Le chef de l’Etat s’entretient avec le numéro 2 de la BM

Hier, avant son voyage en Jordanie, le président Ismaïl Omar Guelleh a accordé une audience au vice-président de la Banque mondiale, M. Hafez Ghanem, en visite de travail de 72 heures à Djibouti. Le chef de l’Etat et le banquier international ont discuté de l’appui de l’institution financière au pays en matière de développement social, comme l’a souligné lui-même M. Ghanem au micro de nos confrères de la RTD.

« Nous avons profité de cette audience pour réitérer au Chef de l’Etat la disponibilité de la Banque mondiale à apporter tout son soutien à Djibouti dans le cadre de son développement économique et social», a-t-il dit avant d’ajouter que la BM avait défini avec la Djibouti une nouvelle collaboration dans les domaines du renforcement des infrastructures et de la lutte contre la pauvreté et le chômage.

Le ministre djiboutien des Finances et de l’Economie, M. Ilyas Moussa Dawaleh qui a pris part à cette audience s’est quant à lui réjoui de l’intérêt de plus en plus manifeste de l’Institution financière mondiale à notre pays.

« Notre partenariat avec la Banque mondiale sera désormais étendu à de nouveaux secteurs tels que la lutte contre la malnutrition infantile », a également précisé M Dawaleh.