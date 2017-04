Délocalisation du championnat national de la première division : L’Asas/Télécom défait la gendarmerie nationale à Ali-Sabieh

Lors de la 15ème journée, le club de l’opérateur de Djibouti Télécom est venu à bout de la formation de la Gendarmerie Nationale sur le score de 4 buts à 2. Cette formation se trouve actuellement en seconde position dans le classement provisoire avec 40 points à son compteur, deux points de moins que son principal rival l’AS PORT qui en compte 42.

Samedi 15 mars 2017 à 18h00, deuxième match en lice pour cette 15ème journée, on a assisté un match de duel et de forte intensité entre les deux équipes. D’un côté le club Asas/Telecom et de l’autre la formation de la Gendarmerie Nationale. Les joueurs de l’ASAS en maillot jaune symbole du logo de l’Opérateur Djibouti Telecom et la Gendarmerie évolue en maillot bleu.

Dès le début de la première mi-temps, les jaunes de l’ASAS essaient de prendre le match en main en évoluant à un rythme de jeu très élevé. Un match de duel entre les deux équipes avec des rebondissements de part et d’autre. Les joueurs de l’ASAS grâce une rotation de la balle et des belles passes à terre multiplient les attaques et empêchent les joueurs de la Gendarmerie de resté dans leur moitié de terrain. A la 25 e minute, le joueur Warsama Houssein dossard n°10 assajog profitant d’un coup franc tiré par son coéquipier de l’aile gauche marque le 1er but de la partie. A 5 minutes d’intervalles de jeu, l’avant centre Aboubaker Darar alias OUBAYO double la mise. Le stade explose de joie. C’est l’euphorie dans les gradins. Arri, Ilyas et Asso ont su galvanisé les spectateurs avec ce 2ème but. Le score est de 2 buts à 0. Dans les derniers instants de ce premier acte la Gendarmerie répond par un but de son attaquant Samatar.

Et c’est sur le score de 2 buts à 1 que l’arbitre siffle la fin de la première période. Au retour des vestiaires, ASAS/Djibouti Télécom maintient la pression. Sous les encouragements de ses supporters venus acclamer et applaudir leur équipe favorite, les assajogs finissent par trouver la faille par l’intermédiaire de Warsama Houssein qui réalise un doublé. 3 à 1. Les locaux trop sûrs d’eux se relâchent quelque peu. Les gendarmes en profitent et réduisent le score à 3 à 2 par leur autre attaquant Yabeh Idris.

A la 85ème minutés, le joueur Abdourazack Mahamoud entré en jeu quelques minutes auparavant conclut à 4 à 2 une action initiée par Doualeh. L’Asas/Télécom toujours à 2 points du Port, conserve sa position de second dans le classement provisoire du Championnat National D1 avant la prochaine journée vendredi 21 avril 2017 qui s’annonce comme une ‘véritable finale’ face à l’AS PORT au stade régional d’Ali-Sabieh.

Ali Ladieh