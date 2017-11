Délivrance de l’E-Visa : Le colonel Abdillahi Abdi Farah apporte des éclaircissements

Hier dans son bureau, le directeur général de la police nationale, le Colonel Abdillahi Abdi Farah, a fait un point de presse sur la délivrance du visa électronique. Une sortie médiatique au cours de laquelle il est revenu sur les modalités d’obtention de l’e-visa. On reproduit ci-dessous la quintessence des propos que le patron de la police nationale a tenus aux micros des professionnels des médias locaux.

« Au regard de la loi N°201/AN datée du 22 décembre 2007 relative aux conditions d’admission et de séjour des étrangers dans notre pays, je voudrai rappeler que toutes les personnes, désireuses de se rendre dans notre pays, doivent être en possession d’un visa d’entrée qu’elles peuvent solliciter au préalable auprès de nos représentations diplomatiques basées à l’étranger. Néanmoins la délivrance des visas aux portes d’entrée du pays est toujours maintenu aux personnes ayant fait préalablement la demande auprès de la direction de l’immigration de la police nationale, avec les lettres d’invitation et la copie du passeport. Après examen, une autorisation d’accès en République de Djibouti, sera délivrée et transmise aux intéressés. Les personnes, issues des pays où nous n’avons pas de représentation diplomatique, doivent également solliciter au préalable une autorisation d’accès selon la même procédure. Les facilités transfrontalières accordées jusqu’à maintenant seront valables jusqu’au 1er décembre 2017. Au delà de ce délai, il y a lieu de se conformer à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour des étrangers.

Je tiens à souligner que les détenteurs de passeport diplomatique et de service, et les ressortissants des pays avec lesquels Djibouti a signé des accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes et des biens ne sont pas concernées par cette loi .

Toute compagnie, susceptible d’acheminer des passagers sur le territoire national, est tenue de respecter les procédures prévues par cette loi. Faute de quoi, elle sera passible d’une amende de 1.000.000 FDJ conformément à l’article 52 de cette même loi».

Propos recueillis par N. Kadassiya