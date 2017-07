Une délégation des ports de Djibouti au Japon

Suite aux démarches entreprises par notre ambassadeur au Japon, M. Ahmed Araita Ali, une haute délégation des Ports de Djibouti conduite par le Directeur Général du Port de Djibouti S.A., M. Saad Omar Guelleh, effectue une visite de travail auprès des trois plus grandes compagnies maritimes japonaises (MOL, K-Line et NYK) du 03 au 07 Juillet 2017 au Japon. La délégation conduite par le Directeur Général, M. Saad Omar Guelleh, comprend le Directeur Général du nouveau Port de Tadjourah, M. Mahamad Obakar Houmad et deux responsables du département du Développement des Marchés du Port de Djibouti S.A., M. Hassan Robleh Mahamoud et Idil Youssouf Omar.

Au cours des réunions de travail qui ont eu lieu dans le cadre de cette visite, les discussions ont porté sur le renforcement des relations commerciales dans le secteur du transbordement de véhicules et les nouvelles perspectives qui s’ouvrent compte tenu du contexte très favorable à l’investissement à Djibouti.

Enfin, la délégation a été reçue par le Directeur Général du département Afrique de la JICA, M. KATO Ryuichi. Les deux parties ont procédé à des échanges de vue étendus et profonds afin de coopérer et de mettre en place des projets prioritaires de réhabilitation des routes nationales (No.1 et No.9) et en matière de formation des cadres portuaires.

A cette occasion, l’Ambassadeur Ahmed Araita Ali accompagné de son Conseiller Ismael Yousouf Hersi a tenu à adresser les remerciements sincères du Gouvernement et du Peuple de Djibouti à l’endroit du Gouvernement et du Peuple Japonais qui ont toujours fait preuve de générosité avec Djibouti.