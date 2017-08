Une délégation gouvernementale djiboutienne reçue au palais de Carthage par le chef de l’Etat tunisien

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud et son collègue de l’Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, ont été reçus en audience mercredi dernier par le président tunisien Béji Caïd Essebsi. La rencontre a eu lieu au palais de Carthage. Elle est intervenue en marge d’un forum tunisien sur l’autonomisation africaine auquel participaient 16 délégations des pays d’Afrique noire. Le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Enseignement supérieur, qui ont été reçus séparément, ont évoqué avec le président Essebsi l’amitié et la coopération entre la Tunisie et la République de Djibouti. Rappelons à ce sujet que, en 1977, le président Bourguiba avait mis une armée d’instituteurs tunisiens au service du ministère djiboutien de l’Education pour prendre la relève des instituteurs français.

Placé sous le slogan tiré d’une citation de Nelson Mandela, « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer l’Afrique », le forum organisé en Tunisie vise à relancer la Tunisie en tant que destination de choix pour les étudiants africains aussi bien dans le domaine de l’enseignement supérieur qu’en matière de formation professionnelle.

Le ministre de l’Education nationale est d’ores et déjà en discussion avec son homologue tunisien ainsi qu’avec la secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle sur les voies et moyens propices au renforcement de la coopération djibouto-tunisienne dans le domaine de la formation professionnelle.