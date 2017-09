Une délégation du FNUAP reçue par le ministre de la Santé

Le ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh, a reçu hier une délégation du Fond des Nations Unis pour la Population (FNUAP). La délégation onusienne composée du directeur Pays du FNUAP, M. Nikolaï Botev, du directeur régional Dr Sahbani et de la représentante du bureau local à Djibouti Mme Aicha Ibrahim, s’est entretenue avec le ministre et ses principaux collaborateurs dont notamment le secrétaire général PI, M. Salah Abdillahi. Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des voies et moyens de redynamiser et d’intensifier le partenariat du FNUAP avec le ministère de la santé à travers l’élaboration d’un plan de travail 2018 audacieux.

En effet, ce nouveau plan découle du programme quinquennal 2018-2022 proposé par le FNUAP et qui sera mis en place afin d’appuyer de manière efficiente les efforts gouvernementaux en matière de la santé de la mère et de l’enfant. Le ministre de la santé a souligné l’importance capitale que revêt l’appui technique du FNUAP à Djibouti. Il a en outre indiqué que son département était sur le point de réaliser un projet ambitieux consistant à transformer l’ancien hôpital Bouffard en un pôle médical d’excellence dédié exclusivement à la santé de la mère et de l’enfant. Le directeur Pays, M. Botev, a d’emblée assuré le ministre de la disponibilité du FNUAP aux côtés du Ministère de la santé et a déclaré que l’organisation était prête à soutenir et à appuyer toutes les initiatives gouvernementales car a-t-il dit « la République de Djibouti est une priorité pour le FNUAP».

Le haut responsable onusien a également indiqué qu’un effort supplémentaire sera fourni par le FNUAP notamment dans l’acquisition des médicaments pour la santé de la mère et de l’enfant. Le ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh s’est dit satisfait du nouveau plan quinquennal visant à renforcer et à intensifier la collaboration du FNUAP avec le département de la santé dans le but d’améliorer la santé maternelle et infantile en République de Djibouti.