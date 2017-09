Une délégation de l’APL à La Nation

Dans le cadre de leur tournée de prise de contact avec les différentes institutions gouvernementales, des officiers chinois de la base de soutien logistique de l’Armée Populaire de Libération ont visité nos locaux il y a quelques jours.

Des officiers chinois avec à leur tête le commissaire politique, le senior capitaine Li Chunpeng et son adjoint le senior capitaine Mi Jinguo ont été reçus il y a quelques jours à La Nation par le directeur de la publication, Mohamed Kadieh, qui est un grand ami de la Chine. Forte d’une dizaine de personnes, la délégation chinoise de l’APL a eu un long entretien avec ce dernier sur le fonctionnement du journal, sa ligne éditoriale, etc. Les liens fraternels entre la Chine et la République de Djibouti mais aussi la coopération entre Xinhua News et les médias djiboutiens ont également été évoqués.

En effet, l’agence de presse chinoise et l’ADI, l’agence djiboutienne d’Information sont liés par une convention et entretiennent des relations de coopération depuis 17 ans. Les discussions entre M. Kadieh et les officiers chinois ont été chaleureux et empreints de confiance mutuelle. Le patron du journal a invité les visiteurs à parcourir les pages jaunies de vieilles archives de La Nation et de son ancêtre Le Réveil qui racontent l’histoire du pays. Le chef de la délégation chinoise a vivement remercié M. Kadieh de l’accueil qui lui a été réservé ainsi qu’à ses hommes et a assuré les journalistes et les responsables du journal de son amitié et de sa confiance avant de se retirer.