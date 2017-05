Une délégation de l’AIMF en visite à Djibouti

La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awaleh Osman, a accueilli lundi 8 mai dernier une délégation de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) conduite par son secrétaire permanent, M. Pierre Baillet, qui était accompagné de son conseiller Laurent Jaboeuf, en visite de travail d’une durée de 48h à Djibouti .

Les trois présidents des communes de Boulaos, Balbala et Ras-Dika, respectivement Mohamed Omar Ismaël, Waberi Nour Eleyeh et Ibrahim Saïd Badoul ont pris part à cette première rencontre de travail.

L’Association internationale des maires francophones (AIMF) a été créée en 1979 avec 20 villes fondatrices, à l’initiative des maires de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pelletier. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l’amélioration du bien-être des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Présidée par le maire de Paris, Anne Hidalgo, l’AIMF a pour secrétaire permanent Pierre Baillet depuis 2009.

Il est à préciser que la ville de Djibouti est membre de l’AIMF depuis 1980, et entretient à cet effet des relations étroites avec cet operateur de la francophonie. L’AIMF accompagne les collectivités locales dans les processus de décentralisation et dans la mise en œuvre des politiques d’aménagement urbain, au service de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle place au cœur de sa stratégie la capacité des élus locaux à jouer leur rôle de leaders locaux, en position de mettre en synergie l’ensemble des savoirs et compétences au profit du développement de leurs territoires. A travers les formations, rencontres et séminaires qu’elle organise, elle leur offre un espace d’échange, de réflexion et de dialogue autour des pratiques de gestion territoriale. Elle favorise ainsi le renforcement des capacités, les transferts de savoir-faire et la reconnaissance de l’expertise francophone sur la scène internationale.

Après les présentations d’usage, la délégation de l’AIMF a transmis à Mme le Maire les salutations de son homologue française Mme Anne Hidalgo.

…Rencontre avec le ministre délégué à la Décentralisation et le ministre de l’Intérieur. Apres une brève présentation, la maire de Djibouti a introduit la délégation de l’AIMF auprès du ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis.

Cette rencontre avec la délégation de l’AIMF a permis au ministre d’affirmer son soutien à Mme Fatouma Awaleh Osman. « Vous êtes venus au bon moment, car nous avons une nouvelle équipe, les présidents des trois communes et la maire sont un groupe soudé », a-t-il déclaré.

M. Aramis a par la suite effectué un bref rappel du processus de décentralisation dans notre pays.

Dans la foulée, la maire de la ville de Djibouti a conduit M Baillet et son conseiller au cabinet du ministre de l’intérieur. Lors de cette rencontre, le ministre a déclaré que « le peuple avait besoin d’une administration qui se rapproche d’eux ». Par la suite, M. Hassan Omar a rappelé à la délégation de l’AIMF, que notre pays accueillait plus de 129 000 immigrés yéménites, qui ont fui la guerre dans leur pays ».

La visite de la délégation de l’association internationale des maires francophones se poursuivra le lendemain par une visite au service central de l’état civil et par une visite à la bibliothèque municipale.

N. Kadassiya