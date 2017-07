Le défi de la sécurité routière : la sensibilisation

Avec un bilan annuel lourd de décès et de dégâts matériels, la sécurité routière est rapidement devenue une priorité pour le directeur général de la police national, le colonel Abdillahi Abdi Farah.

En effet, un plan directeur composant deux volets est déjà opérationnel mettant l’accent sur la sensibilisation et le contrôle routier. Toutefois, la lutte contre l’insécurité ne peut être efficace que si elle est accompagnée d’une vaste campagne d’éducation centrée sur la connaissance des règles de conduites et le respect des comportements exemplaires entre usagers de la route. Mais aussi par l’adhésion totale de la population à ce défi. En s’appuyant sur les techniques d’informations de masse, notamment une large campagne d’affichage sur l’importance du port de la ceinture de sécurité, du respect de la limitation de vitesse et la nécessité d’un contrôle technique annuel de tout véhicule, la Police ouvre ainsi une nouvelle page.

A cela s’ajoute la diffusion de spots publicitaires sous forme de vidéo et d’audio à travers la télévision et la radio. La répression, dès lors qu’elle n’est pas comprise par les automobilistes, engendre un effet contraire. C’est pourquoi la priorité est donnée à la compréhension des mesures annoncées. La responsabilité de tous est engagée pour sauver des vies.

L’application et la surveillance des normes passent par le second volet qui introduit le système de contrôle et de traitement automatisé des infractions et le renforcement des instruments de lutte contre l’insécurité routière, les radars et la multiplication d’agents sur le terrain. Allier la prévention, la dissuasion et la sanction, tels sont les trois piliers du plan d’action de la Police.

N. Kadassiya