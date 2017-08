Défense & Sécurité : M. Ali Hassan Bahdon inaugure la base de soutien de l’APL à Doraleh

Le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, a présidé hier la cérémonie inaugurale de la base chinoise, sise à Doraleh. L’événement a vu la participation de l’ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Fu Huaqiang, du commandant de la marine chinoise, le vice-amiral d’escadre Tian Zhong, et du commandant de la base, le colonel Liang Yang. Côté djiboutien, notons la présence sur les lieux du secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), M. Mohamed Ali Hassan, du chef d’état-major général des Armées djiboutiennes, le général de corps d’armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et du directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khaireh. Dès son arrivée sur place, le ministre de la Défense a été accueilli par les personnalités civiles et militaires, aussi bien chinoises que djiboutiennes. La cérémonie a débuté par le retentissement des hymnes nationaux de Djibouti et de la Chine que la fanfare de l’Armée chinoise a interprété avec brio. Ensuite, M. Ali Hassan Bahdon s’est prêté au rituel de la coupure du ruban sous les flashs et projecteurs des caméras des professionnels des médias nationaux.

Notons au passage que l’ouverture des portes de la base de soutien de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine à Djibouti fait suite à une décision prise par les deux pays. Et ce, faut-il préciser, dans le cadre des négociations bilatérales amicales. Soulignons aussi que l’enceinte militaire apportera un soutien aux troupes chinoises dans l’accomplissement de leurs missions d’escorte, et opérations de secours humanitaire au Golfe d’Aden et au large des côtes de la Somalie.

Bref, la mise en service de la base de soutien de l’APL à Doraleh sera propice au renforcement du développement économique et social de Djibouti et aidera la Chine à remplir ses obligations internationales quant au maintien de la paix et la stabilité en Afrique et dans le reste du monde.

Zouhour