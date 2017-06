La DEDD, garant d’un environnement sain et d’un développement durable

La protection de l’environnement s’est aujourd’hui imposée comme une priorité à tous les pays et gouvernements afin de préserver les bases du développement économique pour assurer un avenir aux générations à venir.

Contrairement au passé où protection de l’environnement et développement économique étaient présentés comme opposés, les progrès dans la recherche des solutions plus écologiques dans les modes de production, de déplacement et de consommation, ont montré que les deux peuvent et doivent aller de pairs pour le bénéfice des populations en particulier des plus pauvres qui ont moins de capacités et/ou d’opportunités pour s’adapter.

Cependant, la protection de l’environnement est l’affaire de tous. Dans un monde devenu un village planétaire, il est de notre devoir de le protéger des actions anthropiques (dues à l’action humaine) qui pourraient nuire à la stabilité de l’équilibre environnemental et ce pour que la République de Djibouti puisse se développer de façon harmonieuse et durable.

Durant ces dernières années, les activités du Ministère en charge de l’Environnement, à travers sa direction de l’Environnement et du développement durable (DEDD) ont principalement portées sur la mise en œuvre des projets environnementaux visant à renforcer les capacités nationales dans les différents domaines thématiques relatifs aux instruments internationaux que la République de Djibouti a ratifiés. En effet, la République de Djibouti, à travers le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, a adhéré à la quasi-totalité des conventions internationales sur le climat, la désertification et la préservation de l’Environnement depuis 1992.

Par ailleurs, durant ces dernières années ont vu le jour, plusieurs projets importants, à savoir : projet de mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience dans les zones côtières les plus vulnérables de Djibouti, projet de mise en place d’un système de gestion souple et participatif des aires marines protégées (AMP), le projet de « Développement des périmètres agropastoraux comme stratégie d’adaptation au changement climatique des populations rurales pauvres de Djibouti, projet de « Soutien à l’adaptation au changement climatique des communautés rurales en régions montagneuses de Djibouti» et le projet de « Mise en Œuvre des Technologies d’Adaptation dans les Ecosystèmes Fragiles des Plaines Centrale de Djibouti ». Ces projets sont des projets d’Adaptation qui consiste à renforcer la résilience du pays face aux effets des changements climatiques.

Outre la mise en œuvre des projets, la DEDD poursuit ses efforts pour la préservation de l’environnement du pays à travers des nombreuses actions dans le domaine de la lutte contre les pollutions, la dégradation des terres, la sensibilisation des populations pour la protection de l’environnement.

Par ailleurs, pour la première fois, la DEDD a mis son concours à l’organisation d’un événement majeur à dimension régionale qui est l’organisation en 2016 de l’atelier régional sur l’article 3 de la CBD et son protocole de Nagoya sur le partage et juste des bénéfices des ressources génétiques.

Au niveau national, la DEDD, à travers son Bureau National Ozone (BNO) veille à l’effectivité de la réduction de la consommation des substances contrôlées, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en exécution de son Programme de Pays qui vise l’élimination totale de la consommation des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone.

Depuis sa mise en place en 2003, le bureau national ozone a entreprit plusieurs activités telles que la formation des douaniers et des techniciens du froid, la mise en place d’une législation, la distribution des équipements de recyclage et de récupération des CFCs aux techniciens du froid, l’octroi des matériels de détection des certaines SAO aux corps douaniers ….etc. Au total plus de 200 frigoristes et 150 douaniers ont bénéficié des différentes sessions de formations.

Quatre projets d’adaptation aux changements climatiques sont mis en œuvre par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Ils sont en cours d’exécution sur l’ensemble du territoire national (zones montagneuses, plaines, et zones côtières) avec le soutien des partenaires techniques (PNUE et PNUD) et financiers (FEM, AF, LDCF) internationaux. :

– Projet intitulé « Mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience dans les zones côtières les plus vulnérables de Djibouti », démarré officiellement en 2011, (LDCF1)

– Projet intitulé « Développement des périmètres agropastoraux comme stratégie d’adaptation aux changements climatiques dans les régions de petit Bara et grand Bara, démarré officiellement en 2013, (AF1)

– Projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d’adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrale de Djibouti », démarré officiellement en 2015, (LDCF2) et

– Projet intitulé « Soutien à l’adaptation au changement climatique des communautés rurales en régions montagneuses de Djibouti», démarré officiellement en 2015, (LDCF3).

Ces projets axés sur la sécurisation de l’eau, le développement des périmètres agropastoraux, le reboisement et les activités génératrices des revenus visent à mettre en place des mesures d’adaptation aux changements climatiques pour protéger et augmenter la résistance/résilience des communautés locales et des écosystèmes dans les régions cibles.

Certes les changements climatiques constituent un défi indéniable pour le pays mais ceux-ci sont aussi porteurs d’opportunités inédites. En effet, dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques, l’économie verte apparaît comme un créneau porteur non-négligeable. La république de Djibouti en a conscience et il est important que tous les acteurs publics puissent soutenir cette action ambitieuse, créatrice d’emplois durables et respectueux de l’environnement.