Décoration d’un général saoudien à la Primature : UNE MARQUE D’AMITIÉ

En visite de travail à Djibouti depuis dimanche dernier, le chef des sapeurs pompiers saoudiens, le général Al Amr a été élevé hier au rang d’Officier de l’Ordre du 27 Juin. Cette distinction est unemarque d’amitié et de reconnaissance à l’endroit de cet officier et de son pays. Le royaume saoudien et la République de Djibouti entretiennent en effet des relations d’amitié et de coopération depuis quarante ans. La visite qu’effectue ces jours-ci le général Al Amr s’inscrit dans le cadre des liens intangibles entre la RdD et le royaume, des liens qui ne cessent de se consolider d’année en année en dépit des multiples soubresauts qui agitent le monde arabo-musulman.