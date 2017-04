Décentralisation : Réunion de préparation de l’atelier sur les modalités d’exécution des recettes transférées aux régions

Une réunion de préparation de l’atelier sur les modalités d’exécution des recettes transférées aux régions prévue le 27 avril 2017, s’est déroulée mercredi matin au ministère délégué chargé de la décentralisation. Ouverte par le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, cette réunion a vu la participation des présidents des Conseils régionaux de Tadjourah, Dikhil, Obock, Ali Sabieh et Arta. Ont pris part également à cet atelier les représentants du ministère du budget, le Conseiller fiscal M. Abdoulfatah Moussa Arreh, l’assistant du directeur général des Impôts, M. Said Abdillahi Habaneh, le chef de service de la fiscalité foncière M. Aden Darar Djireh et le chef de service patentes, M. Mahdi khaireh ainsi que les conseillers techniques du ministre délégué, chargé de la décentralisation, M. Mohamed Issé Faradj et M. Aramis Houmed Soulé.

Dans sa brève allocution, le ministre a tout d’abord souhaité la bienvenue aux présidents des conseils régionaux.

Il a profité de l’occasion pour remercier le ministre du budget, M. Bodeh Ahmed Robleh et ses collaborateurs pour leur disponibilité et appui technique et les préfets des cinq régions pour leur franche collaboration dans la réalisation de ce travail.

Lors de cette réunion, les participants se sont penchés le recensement des propriétés foncières bâties et non bâties, les modalités d’imposition des recettes transférées, et la répartition des tâches entre les exécutifs des Conseils régionaux et les Trésoriers payeurs régionaux.