Décentralisation : Le ministre-délégué à la Décentralisation en tournée dans le Nord-Ouest

Plusieurs centaines d’hommes, de femmes et des jeunes garçons et filles de Madgoul ou venus des localités voisines d’Andaba et de Margoita ont réservé sur le site de la forêt de Madgoul un accueil très chaleureux au ministre délégué, chargé de la décentralisation, son Excellence M. Hamadou Mohamed Aramis. Au menu des discussions au cours de ce déplacement, la décentralisation, la participation citoyenne mais également la question sécuritaire.

Dans le cadre de la poursuite de ses missions régulières pour s’imprégner des réalités de terrain et constater de visu la situation des populations des zones rurales, le ministre délégué chargé de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, est allé le 16 avril à la rencontre des populations vivant dans les secteurs reculés et enclavés de la région de Tadjourah, en l’occurrence Madgoul, Andabba et Margoita, sur le piémont du mont Moussa-Ali. Il était accompagné dans ce déplacement par le préfet Abdoulmalik Mohamed Banoita, le chef de corps du régiment interarmes de Tadjourah, le colonel Ali Chehem, les membres du conseil régional, les représentants des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture, du secrétariat d’Etat aux Affaires sociales, de l’éducation, de la promotion de la femme, de la direction de l’environnement, du PAM ainsi que par les cadres de son département.

A leur arrivé à Madgoul, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont effectué un bain de foule avant de prendre place sur un espace aménagé pour la réunion sous un grand accacia ombrageux, vite rejoints par leurs hôtes. Après les mots de bienvenue du sous-préfet de Dorra, M. Abdallah Kamil, le ministre Aramis a enchainé pour exprimer ses remerciements aux populations nomades des parcours d’Andabba, Madgoul et Margoita pour leur accueil très chaleureux. Populations qu’il connait bien pour avoir travaillé ensemble dans un passé récent, notamment dans le cadre du Programme de la Mobilisation des Eaux des Surfaces et Gestion Durable des Terres (PROMES-GDT) sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. Aussi, le ministre a évoqué brièvement les réalisations entreprises dans ces localités dans le cadre de ce projet d’une grande importance pour cette partie du pays. Il a rappelé à ses interlocuteurs que leur degré d’appropriation de ces infrastructures fera bientôt l’objet d’une évaluation. Il les a informés de la reconduction de ce projet sous le nom du Programme de gestion des Eaux et sols (PROGRES) que continue de diriger l’ingénieur Baragoïta Said Mohamed et ce afin de poursuivre les activités de lutte contre la soif auxquelles le président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh accorde une grande importance. Selon le ministre, 1 forage à (Madgoul), 3 retenues, 10 citernes et 3 seuils de dérivation seront construits alors que 5 mises en repos de 400 hectares chacune, soit 2000 hectares au total, seront réalisées.

Le ministre a exhorté les habitants de ces trois localités à une participation citoyenne qui est un gage pour assoir un développement durable. « Vous devez, poursuit-il, prendre conscience de votre rôle essentiel dans le processus de la décentralisation en marche et de ne pas être attentiste. En effet, la philosophie qui sous-tend la politique de la décentralisation est l’implication des populations dans leur propre développement et ainsi de finir avec la mentalité d’assistées qui attendent tout de l’Etat. Vous devez donc être les acteurs de ce processus de décentralisation en marche. Je m’engage à être votre avocat auprès du Gouvernement ».

En réponse à certaines doléances, lesquelles avaient déjà été formulées lors de la campagne pour les élections présidentielles du 8 avril 2016 à laquelle le ministre avait pris une part très active en sa qualité du numéro deux du comité de campagne du candidat de la coalition Union pour la majorité présidentielle (UMP), Ismail Omar Guelleh pour le district de Tadjourah, il a rappelé que ce dernier a donné dès le premier conseil des ministres de son nouveau mandat des instructions fermes à chaque département pour les intégrer dans leur planification et que par conséquent, elles seront satisfaites au fur et à mesure parce que leurs réalisations nécessitent la disponibilité des financements.

S’adressant aux femmes, lesquelles se sont, elles aussi, mobilisées pour l’accueillir, le ministre a rappelé que le gouvernement de son excellence, le président Ismail Omar Guelleh leur accorde la place qui leur revient tant dans le développement économique et social qu’au niveau de la représentativité politique. Il a aussi loué l’engagement sans faille de la première dame et présidente de l’UNFD, Mme Kadra Mahmoud Haid en faveur de l’évolution de toutes les questions concernant l’amélioration de la situation de la femme en République de Djibouti. Le ministre Hamadou Mohamed Aramis a souligné que depuis peu, Madgoul, Andaba et Margoita sont 3 de 12 localités de la sous-préfecture de Dorra où 865 ménages bénéficient du programme solidarité famille du secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales, lequel porte sur une assistance financière trimestrielle d’un montant de 30.000 FDJ.

Il a profité de l’occasion pour saluer la collaboration franche de la secrétaire d’Etat, chargée des Affaires Sociales, son excellence, Mme Mouna Osman Aden. « Cette dernière a bien compris la nécessité de travailler en synergie avec nous pour mener à bien les missions de lutte contre la pauvreté dévolues au département qu’elle dirige » a dit le ministre.

Actualité oblige, avec le énième acte de banditisme des malfaiteurs armés intervenu quelques jours avant ce déplacement, le ministre n’a pas manqué d’évoquer longuement la question de l’insécurité pour sensibiliser ses interlocuteurs sur ses répercussions négatives sur les activités du développement. Tout en rappelant que les cibles de ces malfaiteurs sont les civils et leurs biens, Il a vivement condamné leurs actes répétés tout en exhortant ses interlocuteurs à se concerter en vue de réfléchir sur le comment les combattre et de venir avec des solutions.

A ce sujet, il a rappelé l’existence des ressorts culturels pour la prise en charge des populations de leur propre sécurité au niveau individuel que collectif comme par exemple dans le cadre de la fi’ma, tout en soulignant que l’état, lui, prendra ses responsabilités. Il a aussi appelé avec des mots convaincants à une étroite collaboration des populations avec l’armée pour combattre ces malfaiteurs.

Le préfet de Tadjourah, Abdoulmalik Mohamed Banoita a pris la parole pour dire que ce déplacement du ministre constituait une forte réponse du président de la République pour dire que les actions nuisibles des malfaiteurs ne pourront pas entraver la politique du gouvernement d’être auprès de sa population, de répondre à ses doléances.

Il a abondé dans le même sens que le ministre quant à la nécessitée de l’implication des populations dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

Les représentants des populations rurales n’ont pas manqué dans leurs interventions de d’évoquer les difficultés qui sont les leurs. Ils ont fait part de leur acceptation de la démarche du ministre concernant la lutte contre l’insécurité. Pour sa part, le ministre a pris acte de leurs doléances et a promis que le gouvernement ferait tout son possible pour leur donner satisfaction progressivement.