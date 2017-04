Décentralisation : M. Aramis présente la feuille de route de son département aux nouveaux élus locaux

Lundi dernier à l’hôtel Les Acacias, le ministre délégué à la Décentralisation a eu une première réunion de travail avec les nouveaux élus régionaux et communaux. Le ministre du Travail était également présent à cette séance de travail.

Le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a eu lundi aux Acacias une première rencontre avec les élus régionaux et communaux issus du dernier scrutin local. Cette rencontre, voulue par le ministre, était nécessaire selon lui, pour que le département de la Décentralisation et les collectivités territoriales puissent travailler en bonne intelligence pour faire avancer le processus. Car c’est par étapes que, depuis 1999, le processus de décentralisation est mis en œuvre.

Pour cette première rencontre avec les présidents des conseils régionaux, les présidents des communes et la maire de la capitale, le ministre délégué était accompagné de son collègue du Travail, Hassan Idriss Samrieh. D’emblée, le ministre délégué s’est adressé aux élus dans un discours dans lequel il est revenu sur les principales étapes qui ont marqué la mise en œuvre de la Décentralisation dans le pays. Mais il a surtout présenté aux nou veaux élus locaux la feuille de route de son département, une feuille ayant pour axes principaux, a-t-il dit, l’amélioration du cadre juridique, le Renforcement du cadre institutionnel, le Renforcement des capacités des acteurs institutionnels, l’Appui à la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales et enfin, la Communication sur la décentralisation et la participation citoyenne au développement des collectivités territoriales.

Outre ce discours consacré à la mise en œuvre de cette feuille de route, le ministre délégué à la Décentralisation a eu des échanges intéressants avec les élus locaux. Il a salué l’élection d’une femme, Fatouma Awaleh Osman à la tête de la mairie de Djibouti. Son collègue du Travail, Hassan Idriss Samrieh a lui aussi salué le déroulement du dernier scrutin régional et communal avant d’évoquer plus largement les bienfaits de la Décentralisation et son rôle dans le développement socio-économique des régions.