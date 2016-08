Décentralisation : M. Aramis prend à bras-le-corps le chantier de la décentralisation

Accompagné du ministre de l’Education, de députés de la région dont l’ancien Premier ministre DMD et du maire de la capitale, M. Kayad, le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a entamé hier une tournée de prise de contact avec les populations et les élus des différentes régions du pays. Tadjourah la blanche a été la première étape de cette tournée.

L’accueil a été populaire, à l’image du jeune membre du gouvernement. Pour sa première visite de travail dans la capitale de la région de Tadjourah, Hamadou Mohamed Aramis a eu droit en effet hier à un accueil enthousiaste et chaleureux.

Accompagné de son collègue de l’Education nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, de plusieurs députés de la région dont l’ancien Premier ministre DMD et la jeune Ouma Hamid, et du maire de la capitale, M. Kayad, le ministre délégué à la Décentralisation a en effet entamé hier une tournée de prise de contact avec les élus et les populations des régions. Tadjourah a été la première étape de cette visite de travail. Accueilli par une foule et des élus locaux enthousiastes, le ministre délégué a savouré l’instant, échangé des poignées de mains et des accolades avant de se retrouver avec les élus régionaux dans la salle de réunion du conseil régional pour une séance de travail. La réunion a été ouverte par le président du conseil régional, M. Hassan Houssein Omar qui a souhaité la bienvenue au ministre et a souligné combien il était heureux de l’accueillir au siège du conseil régional pour parler des affaires de la collectivité.

Le ministre de l’Education nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a pour sa part souligné que son département était un partenaire du ministère délégué à la décentralisation pour mener à bien ce processus car, a-t-il dit, partout sur le territoire national, il y a des écoles et des enfants à instruire.

Le maire de la capitale, M. Kayad, a pour sa part rappelé que les élus régionaux et communaux appelaient de leurs vœux la création d’un ministère dédié à la décentralisation. « C’est désormais chose faite et nous nous en réjouissons », a-t-il dit avant de louer les qualités du ministre délégué à la décentralisation. « Avec M. Aramis, la décentralisation est en de bonnes mains et les régions pourront participer pleinement au développement national », a-t-il ajouté. L’ancien Premier ministre, le député Dileita Mohamed Dileita a pour sa part souligné d’abord que, après une période volontaire de réserve, il s’autorisait de nouveau à prendre la parole en public en tant qu’élu national.

Il a ensuite indiqué que beaucoup de choses ont été faites en matière de décentralisation et que le processus était en bonne voie. Il a axé son propos sur les projets en cours de réalisation dans la région de Tadjourah, ce qui, selon lui, laisse présager d’un avenir radieux pour la jeunesse de Tadjourah qui, a-t-il dit, ne doit pas manquer de saisir les opportunités qui s’annoncent. Clôturant cette série de discours officiels, le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a rappelé que la décentralisation, qui est un processus déjà ancien, avait pour but de permettre un développement durable et harmonieux du pays. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une réforme difficile à mettre en œuvre et que c’est pour cette raison-là que le Président de la République a choisi de procéder par étapes afin d’en garantir le succès.

Aujourd’hui, a-t-il dit, le temps est venu de donner « des ailes à la décentralisation » afin que le processus aboutisse. Il appartient, a-t-il dit, à chaque département, de mette sa pierre à l’édifice afin que les disparités entre les régions disparaissent et que le pays avance enfin au même rythme. Le ministre a ajouté qu’il n’entendait pas mettre la charrue avant les bœufs et qu’il lui fallait donc préparer les populations des régions à cette dynamique nouvelle.