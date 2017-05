Décentralisation : Lancement d’une mission d’assistance technique pour soutenir la réforme

Le ministre délégué, chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a procédé mardi dernier dans la salle de réunion de son cabinet au lancement d’une mission d’assistance technique chargée d’appuyer son département et financée par l’Union européenne à hauteur de près de 50 millions de Francs Djibouti. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’union européenne, M. Adam Kulach, des trois consultants et de l’équipe de la délégation de l’Union européenne, de celle du ministère délégué, chargé de la décentralisation ainsi que des hauts responsables des ministères des Finances et du Budget.

Cette assistance technique qui mobilise trois experts consultants a pour objectif d’appuyer le ministère dans la mise en œuvre de sa feuille de route par le biais d’une assistance technique avisée à la tenue des assises sur la décentralisation que celui-ci compte organiser, à l’élaboration de deux documents, l’un portant sur un avant-projet de « code des Collectivités Territoriales en République de Djibouti » et l’autre sur une stratégie visant le transfert de ressources vers les Conseils Régionaux, à partir du budget de l’Etat, de la fiscalité locale et de l’aide des bailleurs de fonds. Dans son discours d’ouverture, le ministre Aramis a tout d’abord rappelé que les missions essentielles assignées au ministère délégué, chargé de la décentralisation, lors de sa création il y a de cela environ un an, consistent en la révision ou la création, si cela s’avère nécessaire d’un cadre juridique et institutionnel approprié pour l’exercice des compétences des collectivités territoriales et le renforcement des capacités de celles-ci.

Il a indiqué qu’aussitôt après sa nomination à la tête de ce département par le président de la République, son excellence Monsieur Ismail Omar Guelleh, il a décidé d’agir par étapes pour réussir cette réforme de la gouvernance.

« Et la première étape a porté, a-t-il dit, sur l’élaboration d’une feuille de route qui sert de tableau de bord pour mon département ». Il a précisé que ce document, qui fait un état des lieux exhaustif de la décentralisation à Djibouti, a permis de mettre en relief les faiblesses relatives au cadre juridique et institutionnel. Il a ajouté que partant de ces constats, un plan d’actions pour une période de trois ans (2017-2019) a été défini et comprend six axes, assortis des activités majeures à réaliser au cours de la période indiquée.

Le ministre Aramis a rappelé que le président de la République, son excellence, Monsieur Ismail Omar Guelelh, qui accorde une grande importance au succès du chantier de la décentralisation, a mis en place par décret du 23 juillet 2016 une commission interministérielle de réflexion sur le renforcement de ce processus. « Il va de soi que mon département tiendra au courant celle-ci de l’avancement de cette étude et qu’il partagera avec elle ses résultats” a-t-il ajouté. Le ministre Aramis a remercié l’ambassadeur Adam Kulach et à travers lui la délégation de l’union européenne à Djibouti pour son appui financier pour la réalisation de cette étude.

Le ministre a profité de l’occasion d’avoir l’ambassadeur à ses côtés, pour formuler ses souhaits de compter sur le soutien de la délégation de l’union européenne à Djibouti pour mener à bien les missions de réforme de la gouvernance, “laquelle est en marche” a-t-il dit. Pour sa part, l’ambassadeur, chef de délégation de l’Union européenne, Adam Kulach a estimé que c’est un jour très important avec la mise en œuvre d’un projet très important. Il a déclaré que «l’appui au processus de décentralisation constitue un des domaines prioritaires de l’aide au développement octroyée par l’Union Européenne à la République de Djibouti. » « L’Union Européenne, a-t-il dit, a à cœur l’appui aux différentes régions, à travers les Conseils Régionaux, pour parvenir à un plus grand développement social et économique durable et une réduction de la pauvreté dans l’ensemble du pays. »

Pour M. Kulach, la création du ministère délégué chargé de la Décentralisation et le rôle renforcé des Conseils Régionaux « montrent la volonté politique du gouvernement à définir de réels objectifs afin de parvenir à une décentralisation effective grâce notamment au transfert de ressources vers les Conseils Régionaux du pays. » « Je pense par exemple, a dit le ministre Aramis, à votre soutien pour le financement des plans de développements régionaux (PDR) pour lesquels nous solliciterons très prochainement les partenaires au développement. J’espère aussi, Monsieur l’Ambassadeur, que le Projet « Appui à la décentralisation, la gouvernance et le développement dans les 5 régions de la République de Djibouti », très attendu par les récipiendaires potentiels depuis qu’ils en ont eu vent, se concrétisera le plus vite possible ».

Enfin, le diplomate a assuré le ministre que la délégation de l’union européenne sera un partenaire sur lequel le ministère de la décentralisation pourra compter.