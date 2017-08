Décentralisation : Des élus locaux formés en leadership et développement des compétences en gestion

L’institut National d’administration publique (INAP) a abrité jeudi dernier la cérémonie de clôture d’une formation sur le leadership et développement des compétences en gestion au profit des élus locaux. Le séminaire a été conjointement organisé par le ministère du Travail et le ministère délégué à la Décentralisation en collaboration avec l’union européenne et le SECRA et en partenariat avec l’ENAP du Québec. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du ministre du travail chargé de la réforme de l’administration, M. Hassan Idriss Samrieh, du secrétaire général du ministère du travail chargé de la Réforme de l’administration, M. Abdallah Ali Mohamed, du secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation, M. Mohamed Isse Faradj, du directeur de l’INAP, M. Charmaké Idriss, du représentant de l’union Européenne, M. Joset Puig et de l’expert de l’ENAP de Québec, M. Claude Michel Ganon.

Une trentaine d’élus locaux et régionaux ont pris part à ce séminaire d’une semaine qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l’Etat visant à appuyer les réformes sectorielles, et intervient dans un domaine spécifique portant sur le leadership et développement des compétences en gestion.

Dans son allocution, le ministre du Travail chargé de la réforme de l’administration, M. Hassan Idriss Samrieh a indiqué que ” la question de la Décentralisation est, a-t-il dit, revenue au premier plan de l’action gouvernementale. Les contraintes institutionnelles commencent à être levées, pour rendre effectifs les droits reconnus aux textes sur la Décentralisation aux entités créées.

Et il a rappelé “qu’une loi d’orientation et une feuille de route pour conduire la décentralisation des services de l’Etat ont été adoptées et que parallèlement, une politique d’aménagement du territoire a été impulsée à travers la mise en œuvre des plans de développement régionaux visant à améliorer la cohésion des régions et à valoriser leur potentiel de développement. L’Etat a intensifié donc son effort pour une délégation de certaines compétences aux représentants locaux, et pour doter des ressources financières pérennes les collectivités territoriales. L’objectif est de rapprocher l’Administration des réalités locales et promouvoir une administration de proximité fondée sur la recherche de la qualité du service public rendu à la population dans les régions.”

De son coté, le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation M Mohamed Issé Faradj a indiqué “que l’ atelier de formation en “leadership et développement des compétences en gestion” aura permis à ses bénéficiaires d’identifier le type de leadership adapté à notre pays, à savoir le leadership transformationnel porteur de nombreuses valeurs comme savoir penser par soi-même, une ambiance de travail fondée sur la confiance et les relations humaines , solidaires de tous.”

Le représentant de l’union Européenne, M. Joset Puig a souligné que l’UE était « très honorée » d’avoir contribué à cette initiative.

Med Chakib