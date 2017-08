Décentralisation : Les élus locaux et les conseillers régionaux en conclave au Day

Aussitôt rentré de vacances, le ministre délégué chargé de la Décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, s’est mis au travail à bras-le-corps pour maintenir la dynamique impulsée à son jeune département. Aussi, il a organisé dimanche dernier sur le plateau du Day un conclave technique avec les présidents et les membres des conseils exécutifs de cinq régions de l’intérieur du pays pour faire une transition entre les vacances estivales et la rentrée qui s’annonce chargée.

…Le devoir d’inventaire. Il s’agissait pour le ministre de faire le point sur les activités des collectivités locales de la saison écoulée, de prioriser les activités à entreprendre dans un proche avenir en arrêtant une meilleure orientation qui devra permettre de maintenir la dynamique existante, de dresser le bilan des activités entreprises dans le cadre de la mise en place d’une fiscalité locale qui devra donner un sens au processus de décentralisation et pour lequel des agents d’assiette de la direction générale des impôts du Ministère du Budget avaient été affectés aux collectivités territoriales pour les appuyer, de faire un état de lieux de la collaboration des collectivités territoriales et des services déconcentrés, de lister des services indispensables non disponibles dans les régions, de se prêter au devoir d’inventaire sur les transferts des compétences, de discuter des projets de développement régionaux, de susciter une implication plus importante et plus efficace des élus locaux dans la mise en œuvre des projets de développement entreprises dans leur région respective et enfin de réfléchir et s’impliquer à fond dans les activités de l’amélioration du cadre juridique en cours. Les travaux proprement dits de ce conclave ont débuté par un bilan des activités réalisées par les collectivités territoriales au cours de la saison écoulée et ce afin de définir, à la lumière de celui-ci et en concertation avec le ministère, une meilleure orientation pour le futur.

Le deuxième point a porté sur l’état d’avancement de la mise en place d’une fiscalité locale. Outre l’avancement des activités du recensement, il a été question du degré de collaboration entre les responsables des collectivités territoriales et les Agents d’assiette de la direction générale des impôts du Ministère du Budget mis à leur disposition pour les appuyer dans le recensement des propriétés bâties et non bâties mais également sur celui des activités patentables.

Comme la rentrée sera marquée par la préparation de la loi des Finances de l’Etat 2018, les responsables des collectivités territoriales ont été invités par le Ministre Aramis à réfléchir sur la formulation des propositions des nouvelles taxes à introduire en tenant compte des spécificités de chaque région. Lesquelles propositions seront bien évidemment partagées avec le ministère du Budget avec lequel il existe une franche collaboration dans ce domaine de la mise en place d’une fiscalité locale.

Un autre point à l’ordre du jour de ce conclave a été la déconcentration des services et la situation concernant le transfert des compétences. Il s’agissait en fait d’une part d’évaluer le degré de coopération entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés des ministères sectoriels présents sur place dans les régions en vue d’un meilleur rendement des prestations offertes à la population, de lister les services indispensables non disponibles en vue d’améliorer le déploiement des services de l’Etat au bénéfice des collectivités territoriales et enfin de faire le point sur la situation des transferts de compétences nécessaire pour une bonne marche de la décentralisation. Les résultats des discussions sur les trois sous-points de ce volet qui ont été pertinents seront partagés avec les ministères sectoriels concernés pour trouver le plus rapidement possible des solutions aux problèmes relevés ou aux besoins de services existants identifiés. Le tout vise à améliorer les services rendus à la population. Au menu des discussions également les projets de développement régionaux, les PDR, élaborés, rappelons-le bien, en concertation avec les élus régionaux et validés par le Conseil de gouvernement et dont le but est la création des pôles de développement régionaux.

Enfin, le dernier point à l’ordre du jour de ce conclave a porté sur la nécessité d’une forte implication des élus locaux dans les activités de toilettage juridique en termes de réflexion et d’orientation. Lesquelles activités bénéficient d’une expertise internationale. En leur qualité de premiers bénéficiaires de cette réforme, ils ont été invités à se préparer en vue de leur implication à ces activités tendant à l’amélioration du cadre juridique, qui est d’une grande importance pour la réussite du processus de décentralisation, socle de la politique du chef de l’Etat pour une administration de proximité efficace et un développement équilibré des régions.

Au cours de ce conclave, les comités exécutifs des conseils régionaux ont félicité le ministre pour cette nouvelle initiative. Laquelle leur permet, ont-ils dit de faire le point de leurs activités au profit de leurs administrés, d’échanger entre eux mais aussi avec le ministère qui a un rôle moteur dans la conception et la mise en œuvre de la politique de décentralisation.

…La problématique du transfert des compétences. Ils ont profité de l’occasion pour soulever vivement les questions de transfert des compétences. Plus précisément, ils ont évoqué la non effectivité des compétences qui leurs ont été déjà transférées par le décret n° 2007-099/PR/MID, quand bien même l’article 5 dudit décret dispose que “tout transfert des compétences arrêtés par acte réglementaire doit obligatoirement être concomitant avec les transferts des moyens et des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées”.

Concernant les PDR, les responsables des conseils régionaux se sont félicités de constater que le ministère délégué chargé de la décentralisation jouera le rôle de suivi dans l’exécution qui est le sien et ont demandé aux ministères sectoriels et d’harmoniser leurs interventions en les inscrivant dans le cadre des demandes formulées dans les PDR.

Pour sa part, le ministre Aramis a insisté sur le fait qu’il continuera d’exercer son rôle d’unique autorité politique directe au niveau du gouvernement des Conseils régionaux et communaux et de la Mairie pour faire avancer le processus de décentralisation conformément à la feuille de route qui lui a été tracée par le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh.

Une fois n’est pas coutume, il a rappelé aux élus locaux des régions que le président de la République veut faire du développement social et surtout économique sur l’ensemble du territoire et ce faisant corriger les disparités existantes entre la capitale et les régions du reste du pays. Aussi, il leur a rappelé que lors de la première réunion qu’il a eue avec eux aux Sables Blancs de Tadjourah en mars dernier, il s’était engagé entre autres à veiller à ce que tous les départements ministériels tiennent compte des besoins prioritaires des régions dans leur programmation et que par conséquent, l’exécution sur le terrain des projets par desdits ministères requièrent une vigilance accrue des élus locaux au bénéfice de l’amélioration du niveau de leurs mandants.

Toute décentralisation a besoin des transferts de compétence a dit le ministre Aramis qui a promis de trouver le plus rapidement possible une solution aux insuffisances soulevées par les responsables des collectivités locales. Il a demandé aux responsables des conseils régionaux de ne pas se décourager face aux difficultés et aux entraves rencontrés au quotidien dans l’exercice de leur mandat parce ce que c’est le propre de toute réforme et les a encouragés à prendre leurs missions à bras-le-corps. Il leur a promis que comme toujours, il sera à leurs côtés pour mener à bon port ce processus de décentralisation, oh combien complexe mais nécessaire pour l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.

Le ministre Aramis a conclu par un autre leitmotiv, la transversalité des activités du ministère dont il a la charge et cela requiert une collaboration étroite des différents départements ministériels en ayant à l’esprit la nécessité de conjuguer les efforts pour la réussite de ce projet important de la politique du chef de l’Etat.