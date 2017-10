Décentralisation : Doter les collectivités d’un dispositif financier

La décentralisation, un des grands chantiers de la politique du chef de l’Etat, Monsieur Ismail Omar Guelleh au cours de ce nouveau mandat pour d’une part asseoir une démocratie participative et d’autre part amorcer le développement de nos régions est incontestablement sur les rails avec, comme locomotive le ministère délégué chargé de la décentralisation, lequel joue bien son rôle. Aussi, quatre mois après l’atelier de restitution de la première phase de la mission d’appui technique au processus de décentralisation qui a coïncidé avec le début des vacances estivales, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis a présidé lundi 2 octobre au Palais du peuple un deuxième atelier de restitution des résultats de la seconde phase de ladite mission qui s’est déroulée durant le mois de septembre. Elle a porté sur l’avant-projet du code et du dispositif financier des collectivités territoriales, deux instruments clefs dont l’élaboration et la mise en place constitueront un saut qualitatif vers l’avant dans le processus de décentralisation.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh, des parlementaires, des secrétaires généraux, membres de la commission interministérielle de renforcement du processus de décentralisation, de l’ensemble des préfets ou de leurs représentants, de la maire de Djibouti, des présidents des conseils régionaux et communaux ainsi que de hauts cadres des différents ministères dont certains font partie d’une commission technique mise en place pour accompagner les experts internationaux durant cette phase.

Cet atelier de validation qui s’étalera sur deux jours a été introduit par la présentation des grandes lignes de l’avant-projet du code et du dispositif financier des collectivités territoriales par M. Yahya Kebd, expert juriste et chef de la mission et M. Cheikh Abdou Lo, expert en finances locales.

Dans son discours d’ouverture prononcé à cette occasion, le ministre délégué chargé de la décentralisation M. Hamadou Mohamed Aramis a d’emblée ténu à remercier l’auditoire nombreux et distingué et pour sa présence et pour l’intérêt porté à la problématique de la décentralisation ainsi que pour l’effort partagé avec le département dont il a la charge dans le cadre des différentes activités entreprises jusque-là. A cet effet, il a ténu à souligner qu’à chaque étape, les observations, les critiques et les propositions formulées par ces partenaires multisectoriels ont guidé son département. Le ministre Aramis a rappelé que renforcer l’assise juridique des collectivités territoriales et disposer d’une fiscalité locale capable de créer une dynamique de développement de nos régions sont donc les deux axes majeurs d’une décentralisation efficace et performante que le président de la République entend mettre sur pied. Il a précisé que la mise en place de ces deux dispositifs émanait directement de la volonté du Président de la République qui lui a donné instruction dans les premiers jours de sa nomination à la tête du département de la décentralisation qui venait d’être créé.

M. Aramis n’a pas manqué de rappeler que la décentralisation est certes un processus de longue haleine, mais qui doit avancer sur le terrain pour gagner l’adhésion de nos concitoyens qui ne cessent d’exiger les résultats concrets. Il a évoqué aussi les attentes des Djiboutiens, dans leur ensemble vis-à-vis de ce processus. “Depuis ma nomination à la tête de ce département, je me rends en général trois fois par mois sur le terrain. Et partout, que ce soit à Madgoul, à Assamo ou dans les quartiers de Djibouti ville, je perçois la même impatience de la part de nos concitoyens qui veulent que la décentralisation améliore rapidement leur conditions d’existence” a-t-il souligné.

Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh a pris aussi la parole pour s’adresser aux participants à cet atelier de validation. Il a longuement évoqué l’importance qu’accorde le gouvernement au processus de décentralisation. Il a loué l’engagement de son collègue de la décentralisation pour s’acquitter de ses missions. Il l’a assuré de son soutien. Le ministre Ilyas a rappelé aux participants à cet atelier qu’ils devaient être aux premières loges, de par leurs responsabilités, pour agir en vue de la réussite de cette réforme de l’État, laquelle devra améliorer les conditions de vie de nos compatriotes.

Après le retrait des officiels à la faveur d’une pause café, les groupes de travail ont été constitués autour des thématiques suivants : les conditions d’exercice de la libre administration des collectivités territoriales, les compétences de celles-ci et de leurs organes; le fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales, le contrôle de la légalité et le suivi de la décentralisation et enfin, le régime financier et le dispositif de financement.

Les travaux de groupes qui ont enrichi les documents se poursuivront demain et seront suivis des restitutions en plénière, lesquelles donneront lieu également à des discussions. Enfin, les deux documents seront validés par les participants.