Décentralisation à Ali-Sabieh : Une délégation parlementaire prend le pouls de l’opinion assajog

Forte de plusieurs personnes, une mission parlementaire, conduite par le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, s’est rendu lundi dernier dans la région d’Ali-Sabieh. Dès leur arrivée au chef-lieu de la région assajog, les visiteurs de marque ont été accueillis par le préfet Mohamed Waberi Assoweh et le président du Conseil régional, Omar Ahmed Waiss. Notons la présence sur les lieux des députés de la région avec à leur tête le vice-président de l’Assemblée nationale, Elmi Obsieh Wais, et Abdi Khaireh, des notables coutumiers, et des acteurs du tissu associatif local. Ensuite, les parlementaires ont eu des échanges interactifs avec les porte-voix de la population assajog dans la résidence du préfet de la région.

Leurs discussions à bâtons rompus ont porté sur le processus de la décentralisation, les compétences des territoires, les orientations et les actions à mener dans la région. Les deux parties ont passé en revue l’état d’avancement des projets de développement local en cours d’exécution. Elles ont soulevé les problématiques existantes en termes d’emplois. Par ailleurs, les parlementaires et leurs interlocuteurs ont dressé un bilan provisoire des réalisations effectuées dans le cadre du programme de développement régional. Fin connaisseur des problématiques des collectivités territoriales, le président de l’Assemblée nationale a saisi l’occasion pour souligner que les régions ne doivent pas tout attendre de l’Etat. « Pour se développer, une région a surtout besoin de l’implication de ceux qui l’habitent. Les réflexions et les initiatives doivent naître ici. Chaque région doit s’approprier son développement et ses compétences», a-t-il martelé avec insistance devant les représentants de la population assajog.

Atelier sur le processus de la décentralisation. Le constat de M. Mohamed Ali Houmed explique assez la tenue de l’atelier sur le processus de la décentralisation au Conseil régional d’Ali-Sabieh durant cette même journée.

La rencontre y a regroupé, outres les membres de la mission parlementaire, des députés de la région, des élus locaux, des responsables de la préfecture, des chefs coutumiers, et des acteurs de la société civile. L’atelier a permis aux députés de collecter les informations nécessaires afin de faire une évaluation sérieuse des modalités de transferts de compétences, des besoins en moyens humains et matériels dans la poursuite du processus de la décentralisation. Autrement dit, le président de l’Assemblée nationale et ses accompagnateurs ont pris le pouls de l’opinion assajog à ce propos. Tout indique le renouvellement de ces prises de contact avec les acteurs locaux dans les régions de l’intérieur.

Zouhour