DAPA : Le temps est au bilan

L’association agropastorale djiboutienne (DAPA) a organisé son congrès, dimanche dernier au palais du peuple. Placé sous l’égide du président de DAPA, Tahir Ibrahim Issa, l’événement a vu la participation de 24 représentants des coopératives agropastorales dans les cinq régions de l’intérieur. Ces derniers sont à l’image d’environ 350 petits exploitants qui sont membres de DAPA. Laquelle est affiliée à la fédération des fermiers de l’Afrique de l’Est (Est Africa Farmer Federation). Son congrès d’hier avait comme ordre du jour la présentation du bilan technique et financier de ces 4 dernières années. L’association a, entre autres, permis l’extension de 30 exploitations agricoles dans la localité d’Atar et l’introduction de chèvres laitières de race alpine importées depuis le Kenya. Elle a aussi initié différentes formations sur la gestion et le développement des périmètres agricoles au profit des exploitants issus des cinq régions de l’intérieur.

De telles réalisations ont été effectuées en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture.

Au vu du bilan de DAPA, le nombre de ses adhérents a considérablement augmenté ces quatre dernières années. Le mérite en revient au président Tahir Ibrahim Issa à la tête de l’association depuis 11 années.

Sous l’impulsion réitérée de cet octogénaire, DAPA peut aujourd’hui se targuer d’une riche expérience dans la valorisation de ses ressources humaines. Les exploitants membres de l’association ont pu acquérir des nouvelles techniques d’élevage, d’agriculture mais aussi en matière de gestion financière et administrative. A l’issue de ce congrès, le président Tahir Ibrahim Issa a exprimé sa volonté de se retirer de la conduite des affaires de DAPA.

Son appel a été entendu par les participants du congrès; uisque ceux-ci ont procédé à l’élection du nouveau président de l’association agropastorale, en l’occurrence Ahmed Daher Okieh.

Ils ont dit …

Tahir Ibrahim Issa, président sortant de DAPA : -« Notre congrès ordinaire a tenu ses promesses. il s’agissait de présenter entre autre le bilan administratif et financier de ces quatre dernières années. Un bilan plus que satisfaisant puisque notre association qui regroupe les fédérations agricoles de Djibouti et des régions de l’intérieur, s’est développée avec constance. En 2003 DAPA s’est affiliée à la fédération des fermiers de l’Afrique de l’Est dont le siège est à Nairobi. Grace à cette affiliation nous avons pu bénéficier d’expertises sur financements notamment de la FAO. Ce qui nous a permis d’intensifier nos activités de formation en faveur des exploitants membres de notre association. Nous avons également souscrit à des projets d’envergure en cours financé par nos partenaires. Bref, notre objectif consiste à permettre aux membres de notre association d’acquérir plus de connaissances dans le domaine de l’agro-élevage afin qu’ils puissent en tirer un meilleur rendement. C’est dans ce sens que nous concentrons nos efforts. Apres la présentation du bilan de DAPA, j’ai annoncé mon départ volontaire à la tête de l’association en permettant aux membres du conseil d’administration de choisir une autre personne pour diriger l’association. Ainsi après concertation, Ahmed Daher Okieh a été choisi pour le poste de président. J’apprécie les efforts de ce dernier au sein de l’association et je lui souhaite plein succès.

Saïda Abdo Ali, vice-présidente de DAPA et présidente de la fédération agricole de Tadjourah :- « DAPA est une association agropastorale qui œuvre pour le bien être des agriculteurs-éleveurs de notre pays notamment dans la gestion efficiente et efficace de leur périmètre agricole. Au vu du bilan positif présenté, nos efforts n’ont pas été vains. Je représente la fédération agricole de la ville blanche dont je suis la présidente, et je pense qu’il nous revient de renforcer DAPA et réunir autour de cet idéal un grand nombre d’exploitants. C’est le seul moyen de fructifier nos efforts. Cela dit je tiens à féliciter le nouveau président de DAPA et lui souhaite bien sur beaucoup de courage dans ses nouvelles fonctions ».