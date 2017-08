Crash du 2 Août : Message de condoléances du général Soubagleh

A la suite du crash aérien du 2 août dans lequel le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh et deux élèves-pilotes, Hodan Ahmed et Ilham Mohamed, ont péri, le général Osman Nour Soubagleh, commandant des forces AMISOM en Somalie, a fait parvenir à la Présidence de la République un fax dans lequel il exprime, au nom de tous les militaires djiboutiens engagés en Somalie et en son nom propre, ses condoléances les plus attristées au président de la République et chef suprême des Armées, aux familles des victimes et aux FAD dans leur ensemble. L’officier général a conclu son message par une prière pour le repos de l’âme des trois disparus.