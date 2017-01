Cour des Comptes : La nouvelle première présidente prend ses fonctions

Le ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, Chargé des Droits de l’Homme, Moumin Ahmed Cheik a procédé hier à l’installation de la nouvelle première présidente de la Cour des Comptes, Ismahan Mahmoud Ibrahim. Le Garde Des Sceaux était accompagné de hauts responsables de son département ministériel : le Procureur Général, Djama Souleiman Ali, le secrétaire général par intérim du Ministère de la Justice, Ahmed Osman, et le directeur de la communication, Aïd Ahmed Ibrahim. Notons aussi la présence sur les lieux de l’ensemble des magistrats et cadres administratifs de la Cour des Comptes.

Ismahan Mahmoud Ibrahim est nommée Première Présidente de la Cour des Comptes par le Décret N°2017-022/PR/MMJDH en date du 16 janvier 2017. Elle est diplômée en audit, en comptabilité et en finances. Elle a complété ses études à l’Université de Washington aux Etats-Unis dans le domaine de l’analyse et l’évaluation des politiques publiques. Titulaire d’un diplôme de spécialiste de la formation dans le domaine du contrôle des finances publiques, elle s’est spécialisée en renforcement des capacités techniques dans le cadre de l’Organisation Internationales des Institutions Supérieures, Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI), Ismahan Mahmoud Ibrahim est une formatrice reconnue à l’échelle Internationale. Elle a représenté la Cour des Comptes de Djibouti dans les organisations professionnelles régionales et Internationales (Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques-AFROSAI, Conseil Régional de la Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques de l’Afrique Francophone Subsaharienne- CREFIAF-, INTOSAI),

Au niveau national, elle dispose d’une expérience professionnelle de plus de 25 ans. Elle a commencé sa carrière en 1992 au Ministère du Commerce.

Elle a servi le Ministère de l’Economie et des Finances, avant d’intégrer la Cour des Comptes en 2001. Elle a exercé différentes responsabilités au sein de la juridiction financière. Elle a notamment assuré la direction du Parquet Général de la Cour de 2005 à 2013.

Son expertise technique lui permettra de diriger la Cour des Comptes avec compétence et professionnalisme.