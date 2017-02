Coupe des clubs champions de l’union des associations de football arabe (U.A.F.A) : Belle prestation de Djibouti Télécom

Le champion en titre de la saison Djibouti Télécom a affronté samedi en match retour le club soudanais El Marrekh et la rencontre qui s’est terminé par la victoire des soudanais, a vu les champions Djibouti à jouer avec 10 joueurs. Malgré son effectif réduit, Djibouti Télécom a fait preuve d’excellence jeu mais malheureusement la victoire leur a échappé de peu.

Le club de football Djibouti télécom a été l’hôte de club soudanais El Marrekh pour le match retour dans le cadre de la coupe des clubs champions de l’union des associations de football arabe (U.A.F.A), le 04 janvier 2017, sur la pelouse du club soudanais a Omdourman.

La délégation Djiboutienne était arrivée à Khartoum le 31 janvier vers 18h, et a été logée au Grand Holiday Villa. Le club djiboutien a pu prendre connaissance de la pelouse en y organisant un entrainement la dessus avant la date de la rencontre.

La rencontre s’est terminée sur un score d’un but à zéro en faveur des soudanais. Sachant que les deux équipes se sont quittées sur un score d’un but partout lors du match allé à Djibouti.

D’un point de vue technique, le club de Djibouti a montré un très bon niveau de jeu surtout depuis qu’il joue à l’extérieur. Comparativement un club soudanais qui a environ 90 ans d’existence et qui est entrainé par un européen et des professionnelles parmi ses rangs.

Le seul but de la rencontre a été marqué à la première minute après la pause. Le club djiboutien a terminé le match avec 10 joueurs et a failli à plusieurs reprises revenir au score.

« On peut constater que le niveau de jeu du club Djibouti Télécom reflète l’image de marque de notre football en général, et cela est le fruit de l’attention particulier que le Président de la République accorde à la jeunesse et au sport » a affirmé l’ambassadeur de Djibouti accrédité au Soudan, à l’issu du match.

« Qu’il reçoive ici tous nos remerciements, a-t-il dit. L’ambassadeur a également ajouté que « les remerciements vont aussi à l’encontre du gouvernement en général et du Secrétaire d’Etat à la jeunesse et au Sport en particulier. Nous remercions aussi le Ministre de la Communication chargé de Poste et Télécommunication, sponsor officiel du club, et à travers lui la presse nation. Nos remerciements vont enfin à la fédération Djiboutienne de football. »