Coopération entre le SEJS et le FSD : Quelques motifs de satisfaction

Une délégation du fonds Saoudien pour le développement (FSD) était mardi dernier de passage au cabinet du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports(SEJS). Les visiteurs y ont rencontré le secrétaire général de ce département ministériel, Mohamed Ahmed Farah. L’entrevue s’est déroulée en présence du directeur des projets et de la planification au SEJS, Omar Daoud Houmed, et de la conseillère technique en charge de la communication auprès du secrétaire d’Etat, Madina Saleh Ali.

Les deux parties ont évoqué les liens de coopération et de fraternité unissant la République de Djibouti et le Royaume d’Arabie Saoudite. Elles se sont félicitées de l’excellence des relations bilatérales djibouto-saoudiennes dans divers domaines. Il a également été question de l’état d’avancement des travaux de construction de quinze plateformes sportives dans la capitale et les régions de l’intérieur. Des chantiers qui sont financés depuis 2 ans par le fonds saoudien de développement. Selon le directeur des projets au SEJS, huit des quinze plateformes sportives ont été édifiées conformément aux termes du cahier de charges et dans le respect des délais impartis. Les infrastructures restantes sont en cours de finition.

Quelques motifs de satisfaction qui ont valu au secrétaire général du SEJS de demander le soutien financier du FSD en vue de la réalisation de quinze autres projets de plateformes sportives sous les cieux djiboutiens.

IAH