Coopération civilo-militaire : Le contingent Italien construit un terrain de football pour les jeunes de Nagad

Le commandant des forces italiennes stationnées à Djibouti, le colonel Gianni Spaziahi et le député Djibril Abdillahi élu de Douda et de Damerjog ont inauguré dimanche, le terrain de football de Nagad qui a été totalement reconstruit et équipé par le contingent Italien installé à Nagad. L’événement qui a réunit de nombreux habitants du secteur dont la plupart des équipes de football, a été marqué par la présence des chefs coutumiers dont notamment M. Omar Farah, chef du village.

Ayant constaté que les jeunes de Nagad ne dispose pas de terrain pour jouer, le colonel Gianni Spaziahi a pris l’initiative de construire un terrain de football. Pour cela un enveloppe de 8 mille euros a été débloqué dans le cadre de la coopération civilo-militaire pour construire l’ouvrage. Outre le terrain le contingent Italien a offert des équipements sportifs à toutes les équipes de football de la localité.

Le député Djibril Abdillahi a dans une brève allocution remercié les militaires italiens pour leur contribution permettant l’épanouissement des jeunes de Nagad. « Je pense sincèrement, a-t-il ajouté, que ce terrain et ces équipements vont susciter un fort engouement pour le football et permettra aux jeunes ayant du talent d’éclore leur vocation ». Même son chez le chef du village M. Omar Farah. S’exprimant après la coupure du ruban inaugural, le commandant des forces italiennes stationnées à Djibouti a indiqué que cet ouvrage permettra aux jeunes de s’adonner à la passion du football. « Etant la source des clubs de football les plus performants du monde tels que l’AC Milan, la Juventus, l’Inter Milan et Roma, l’amour du football coule dans les veines du peuple italien » a ajouté le commandant. Le colonel Gianni Spaziahi a par ailleurs rappelé que la Serie A est la meilleure ligue professionnelle italienne, elle est considérée comme l’une des 4 meilleurs ligues dans le monde. L’équipe nationale de l’Italie est la deuxième équipe la plus réussie dans le monde du fait qu’elle a remporté la coupe du monde 4 fois. Pays des joueurs les plus légendaires au monde, notamment Roberto Baggio, Francesco Totti, Paulo Maldini et Alessandro Del Piero, l’Italie est une destination de rêve pour les footballeurs du monde.

En conclusion le commandant des forces italiennes a déclaré que l’armée italienne va poursuivre cet élan de solidarité dans le cadre de la coopération civilo-militaire et ce au profit des populations locales. Il a également profité de l’occasion pour saluer l’amitié Djibouto-Italienne et invité les jeunes à croire au football qui peut devenir un facteur de réussite pour eux. La cérémonie s’est terminée par un match de football entre une équipe locale et une sélection de l’armée Italienne.