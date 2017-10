Une convergence d’intérêts économiques

Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu hier, au palais présidentiel, une délégation du Conseil français des investissements en Afrique (CIAN), l’organisation patronale privée française intervenant sur le continent noir. L’entrevue s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et du secrétaire général de la Présidence, Mohamed Abdillahi Wais. L’audience était dédiée à l’identification de projets de collaboration économique entre la République de Djibouti et le Conseil français des investissements en Afrique. À l’issue de son entretien avec le chef de l’Etat, le président délégué du CIAN, Etienne Giros, a fait une déclaration à la presse nationale au perron du palais présidentiel. Au cours de cette sortie médiatique, il s’est dit réjoui de voir que Djibouti dispose d’un nombre important de secteurs d’activités où les entreprises françaises ont largement vocation à investir.

« La logistique, les infrastructures, l’agro-alimentaire…constituent autant de secteurs rentables à Djibouti», a affirmé M. Etienne Giros . « Nous travaillons donc en vue d’une installation prochaine et rapide de nos entreprises qui ont un savoir-faire et une expertise mondialement reconnue dans les domaines cités » a-t-il poursuivi, formant le vœu d’une « prompte collaboration économique entre les deux parties». Cette rencontre vient à point nommé. Elle constitue un démenti cinglant à l’idée parfois rapportée ici ou là et faisant état d’un prétendu désintérêt des milieux d’affaires français vis-à-vis de Djibouti en tant que place économique et commerciale.