Pour un contrôle efficace des infrastructures stratégiques du pays

Le chef de l’Etat a dirigé hier au palais de la République la 18ème séance hebdomadaire du conseil des ministres. Deux projets de loi dont celui relatif aux contrats d’infrastructures stratégiques et quatre projets de Décret étaient à l’ordre du jour de cette séance. Le premier projet de Loi, celui portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques, a été proposé au Conseil par la présidence de la République. Il s’agit pour le Gouvernement de mettre en place un cadre juridique légal lui permettant de renégocier ou, en tant que de besoin, résilier, totalement ou partiellement, tous les contrats portant sur la conception, la réalisation, la gestion ou l’exploitation des infrastructures stratégiques s’il estime que les stipulations de ces contrats se révèlent être en contradiction avec les intérêts supérieurs de la nation. Le second projet de Loi examiné et approuvé hier par l’exécutif, était celui de la loi de finances rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice en cours. Le budget rectificatif est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 131 milliards de francs Djibouti. Il est donc en hausse de 10 milliards par rapport au budget initial.