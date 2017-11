Contrefaçon des médicaments : Une vigilance s’impose à tous les niveaux

Le palace Kempinski a abrité du mardi 07 au mercredi 08 novembre 2017 une formation de 2 jours sur la lutte contre la criminalité pharmaceutique et les médicaments contrefaits susceptibles d’affecter la santé des consommateurs.

Les groupes criminels mènent de plus en plus des activités mettant en péril la santé et la sécurité des citoyens à travers le monde. C’est le cas de le dire pour la contrefaçon des médicaments. Le trafic illicite des produits pharmaceutiques illicites a pris des proportions alarmantes et constitue donc un problème de santé publique. C’est pourquoi la police nationale et Interpol ont conjointement organisé du mardi 07 au mercredi 08 novembre 2017, au Kempinski, une formation sur les médicaments contrefaits.

Durant deux jours, des juristes, des douaniers, des médecins et des policiers ont discuté des moyens à mettre en œuvre pour éradiquer le fléau qu’est la prolifération des médicaments contrefaits sous toutes les latitudes. Pour les néophytes, «un médicament contrefait est un médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité ou sa véritable origine. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique parmi les produits contrefaits dont le conditionnement a été falsifié. Certains contiennent les bons ingrédients ou mauvais ingrédients. D’autres n’ont pas de principe actif ou en ont en quantité insuffisante.

Ces détails expliquent le discours alarmiste que le directeur général de la police nationale a prononcé au Kempinski. Le colonel Abdillahi Abdi Farah y a évoqué les dangers inhérents à l’écoulement de ces faux médicaments sur le marché local. « Il s’agit d’un phénomène en plein essor, et ceci peut avoir des effets secondaires très graves sur la santé des franges vulnérables des populations défavorisées, notamment les enfants et les femmes enceintes. Il nous importe de trouver des solutions, en attirant l’attention des autorités concernées sur les impacts négatifs de ces produits sur le bien-être moral et physique des consommateurs. Nous devons combiner nos efforts pour agir de manière efficace sur le terrain car il s’agit d’un phénomène de santé publique », a-t-il déclaré d’un ton solennel.

Pour sa part, le représentant d’Interpol, Thierry Tulan, a mis l’accent sur le fléau que représente ce trafic à l’échelle mondiale. «Les médicaments illicites sont une question de santé publique, les patients sont trompés et tous les pays sont touchés mais à des degrés différents». Le haut fonctionnaire a par la suite effectué une présentation des différentes formes de criminalité pharmaceutique au niveau mondial et africain.

D’ailleurs, la création d’une brigade, spécialisée dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique au niveau national, a été soulevée lors de ces assises. La question garde toute acuité. Elle devrait interpeller les consciences djiboutiennes sur la nécessaire vigilance qui s’impose à tous les niveaux dans la lutte contre la contrefaçon des médicaments.

N. Kadassiya