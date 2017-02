Construction d’un nouvel hôpital de la CNSS : Signature de la convention de financement du projet

La République de Djibouti et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé lundi 6 février dernier un accord de financement, relatif au projet de construction d’un nouvel hôpital au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Les signataires en étaient le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et le directeur régional de la BAD en charge de l’Afrique de l’Est, Gabriel Negatu.

La conclusion de ce protocole d’accord s’est déroulée en présence notamment de la directrice générale de la CNSS, Hana Farah Assoweh, dans la salle de réunion du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie. D’un coût estimé à 80,32 millions de dollars américains, ce projet d’hôpital est conjointement financé par le gouvernement djiboutien, la Banque africaine de développement (BAD), et la Banque islamique de développement (BID).

Chiffres à l’appui, la puissance publique consentira des sacrifices financiers de, l’ordre de, 11,5 millions de dollars américains. L’enveloppe budgétaire permettra de couvrir les frais d’acquisition et de viabilisation du terrain, de fonctionnement, des formations en cours et, partiellement, d’achats et d’installation d’équipements médicaux, paramédicaux et mobiliers.

De son côté, la BAD financera avec un prêt FAD de 8,35 millions de dollars américains les acquisitions d’équipements médicaux, paramédicaux et mobiles, d’outils informatiques, de télémédecine et de référence, et d’ambulances. La contribution de la BAD servira aussi au règlement des charges inhérentes aux volets de l’assistance technique, des formations du personnel médical, paramédical et administratif, et d’appui au renforcement de capacités institutionnelles de l’unité de gestion de ce projet. Le plus gros contributeur en est du futur hôpital de la CNSS est la Banque islamique de développement. La BID mobilisera 60 millions de dollars américains qui serviront au financement des travaux de construction de l’hôpital, d’études architecturales et techniques, et des taches supervision du chantier.

Suivant le cahier de charges, le futur hôpital de la CNSS aura une capacité d’accueil de 220 lits. Il abritera différentes unités de soins spécialisées et sera doté de matériels performants. La création de ce nouvel hôpital devrait permettre d’accroître les possibilités d’accéder aux services spécialisés de santé à Djibouti.

La concrétisation de cette perspective devrait répondre au souci du gouvernement de garantir l’accès de tous aux soins de qualité. C’était du moins la conviction affichée du ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie. Quand il a pris la parole lors de la cérémonie de signature de l’accord de financement avec la BAD.

M. Ilyas Moussa Dawaleh a mis en exergue l’importance que revêt ce projet. Lequel consiste, rappelons-le, en l’édification d’un centre hospitalier de référence sous les cieux djiboutiens. Le ministre n’a pas manqué de remercier les responsables de la BAD en général et le directeur régional chargé de la région de l’Afrique de l’Est, Gabriël Negatu, en particulier pour leur contribution au renforcement du partenariat entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement.