Conseil des ministres / Promotion de la Femme : Ce qui va changer pour le Grand prix du chef de l’Etat

A moins de deux mois de la remise du grand prix du chef de l’Etat pour la promotion de la Femme, qui a lieu chaque année le 8 Mars, lors de la journée internationale de la Femme, un projet de décret visant à réorganiser ce prix a été adopté hier en conseil des ministres. Ce Grand prix, qui constitue l’une des mesures phares de la politique du genre du président Guelleh, devrait être plus efficace grâce à la réorganisation envisagée et qui vient d’obtenir l’aval du conseil des ministres. Il s’agit, indique le texte, de réorganiser la constitution, l’attribution et les modalités de sélection dans le but d’une plus grande efficacité.

« Cet aménagement a pour objectif d’une part d’encadrer les lauréats du Grand Prix et d’autre part de suivre et mesurer l’impact du projet récompensé », assure l’exposé des motifs. Par ailleurs, trois distinctions spécifiques seront désormais constituées : un prix honorifique, un prix à caractère économique et un prix à caractère social.

Dans un tout autre registre, un projet de Loi portant amendement de la loi sur les tarifs du permis de travail pour les travailleurs étrangers a été adopté.

Il a donc été décidé d’instaurer un barème selon les secteurs d’activités, des aménagements qui visent, selon le texte, à mettre en place des catégories pour les autorisations de travail. Le nouveau texte permettra, est-il indiqué, de protéger les métiers accessibles aux Djiboutiens et de créer un environnement favorable au développement des affaires et à la création d’emplois.