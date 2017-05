Conseil des ministres : Le ministre de l’Education fait le point sur la formation professionnelle et technique

Hier en conseil des ministres, le ministre de l’Education nationale et de l’enseignement professionnel, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a longuement évoqué le système djiboutien d’enseignement technique et professionnel et les objectifs visés à travers la politique de valorisation du capital humain à travers l’Enseignement Technique et Professionnel. Le ministre n’a pas caché son optimisme au vu des résultats de ces programmes de formation. Il a rappelé que son département avait développé des formations professionnelles initiales et modulaires de courte durée conduisant à l’obtention d’un Certificat de Formation professionnelle, notamment en direction des jeunes sans métiers ou sortis prématurément du système éducatif classique. Environ 3000 jeunes de la capitale et des régions ont bénéficié chaque année d’une remise à niveau scolaire et de formation à plus de 17 métiers.

Par ailleurs, et toujours au cours de la séance d’hier, le conseil des ministres a donné la parole à la secrétaire d’Etat aux affaires sociales qui a fait le bilan des différents programmes sociaux et a rappelé que les objectifs assignés à son département étaient de développer un cadre technique pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. «Il s’agit, a-t-elle dit, de sortir du domaine de l’assistance sociale classique pour aller vers une autonomisation des populations pauvres et personnes vulnérables ».