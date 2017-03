Conseil des ministres : L’injonction de payer

Les petites créances sont, dit-on, celles que l’on recouvre le plus difficilement (La Nation en sait quelque chose avec certains de ses annonceurs dont la liste sera bientôt publiée). Hier en Conseil des ministres, la séance a été ouverte par le ministre de la Justice avec un projet de Loi relatif à l’injonction de payer en matière civile et commerciale. Il s’agit, selon l’exposé des motifs de permettre aux créanciers de pouvoir facilement recouvrer leurs créances en mettant en place un dispositif simplifié et sécurisé facilitant le recouvrement des petites créances en matière civile et commerciale pour des montants inférieurs à cinq millions FD.

Ce projet détermine les conditions requises et simplifie la saisine du juge selon la nature de la créance. L’objectif visé est d’une part de répondre aux attentes des créanciers qui sollicitent le recouvrement rapide de leurs créances et d’autre part de désengorger les tribunaux. Ce projet permettra d’améliorer l’environnement des affaires et d’accroître la célérité des procédures de recouvrement.

Outre ce projet de Loi, d’autres textes dont deux projets de décret relatifs au Bâtiment ont été adoptés. Par ailleurs, l’ancien président de la Commune de Balbala a été nommé conseiller auprès du ministre délégué au Commerce.