Conseil des Ministres Exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire djibouto-éthiopienne : L’Exécutif ratifie l’accord bilatéral

Le 6ème Conseil des Ministres de l’année 2017 s’est tenu hier au palais présidentiel. Avec plusieurs points à l’ordre du jour qui ont alimenté les discussions entre le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et les membres de son gouvernement.

Les acteurs de l’Exécutif ont adopté divers projets de loi au terme de leurs débats. L’un des plus significatifs stipulait la ratification de l’accord bilatéral relatif au nouveau réseau ferroviaire djibouto-éthiopien et signé en décembre 2016. Il s’agissait pour ses instigateurs de donner par ce biais un coup d’accélérateur au processus d’intégration des économies djiboutienne et éthiopienne. Pour les néophytes, l’accord bilatéral définit les règles de fonctionnement et de gestion de la nouvelle ligne ferroviaire binationale. Citons notamment la mise en place d’une société mixte et d’organes décisionnels compétents.

A charge pour les responsables de ces structures managériales d’inscrire dans les faits les conditions optimales d’exploitation et de maintenance du nouveau réseau ferré qui relie notre petit havre tranquille et notre voisin éthiopien. Ainsi, l’opérationnalisation de la nouvelle ligne ferroviaire permettra d’assurer une plus grande mobilité des biens et des personnes de part et d’autre des frontières, et une meilleure connectivité entre les acteurs du commerce transfrontaliers. Une double perspective dont la réalisation vise au renforcement de l’intégration économique et régionale.

C’est tout le sens de la mesure prise hier par le Conseil des Ministres.